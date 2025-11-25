JÁ68 se slevou a pukem! Jágr se zapojil do Black Friday: Věřím, že to lidem udělá radost
Blíží se Vánoce. Doba, kdy všichni dumají, co pořídit. Jaromír Jágr a vydavatelství Czech News Center nachystali v rámci Black Friday skvělou nabídku. Strhující biografie JÁ68 je už teď na webu ja68.cz v prodeji pouze za 719 korun (z původních 899) a to není všechno – jako dárek pro prvních tisíc kupujících rozdáváme Jágrův puk! „Doufám, že to lidem udělá radost. Můj příběh může být inspirací pro spoustu lidí. Dospělých, ale i dětí, takže každý z rodiny si tam něco najde,“ hlásí nejslavnější český sportovec.
Kniha JÁ68 není zdaleka jenom o hokeji. Ale i o víře, přístupu k výchově, zdraví, lidském těle. Takže se jedná o ideální vánoční dárek pro každého.
„Na knize jsem si dal opravdu záležet. Byl bych rád, kdyby to bylo něco jako moje poselství,“ říká druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL, který hledá odpověď na klíčovou otázku: Proč právě já?
Odpovědi hledal třináct let s Lukášem Tomkem, šéfredaktorem deníku Sport, a Zdeňkem Jandou, jeho dlouholetým redaktorem.
Kniha je v prodeji v kamenných obchodech, ale právě jen na oficiálním e-shopu ja68.cz teď můžete dostat výraznou slevu a puk, připomínající fenomenální kariéru legendy, která s hokejem stále nekončí.
„Věřím, že fanoušci budou mít z naší akce radost,“ říká Jágr, jenž pro veřejnost nachystal i spoustu dalších dárků. Na webu ja68.cz pravidelně probíhá slosování o exkluzivní artefakty, třeba brusle, hokejky nebo dresy, vše podepsané přímo olympijským šampionem, dvojnásobným vítězem Stanley Cupu i dvojnásobným mistrem světa.
„Jsou to věci, které jsem používal. Všechno s nádechem lásky a oddanosti k hokeji. Ještě teď voní po dřině,“ hlásí Jágr. Ale pozor, prvních tisíc kupujících v rámci Black Friday dostane automaticky jako dárek vzácný puk!
Jágrův příběh je i o tom, že pokud něco opravdu chcete, může se vám to podařit. Třeba se stát nejlepším na světě. A nemusíte k tomu mít ani moc talentu…
JÁ68 je toho důkazem. A mimořádně inspirativním příběhem můžete potěšit svoje blízké.