Kričfaluši o bizáru: Nejde vyhrát, když někdo podvádí. Hráčem Baníku ještě nejsem
Po třech a půl měsících si znovu zahrál pořádný zápas. Ještě ne jako nová posila Baníku, kam Ondřej Kričfaluši (21) nejspíš po rozjezdu kvalifikace EURO U21 zamíří na přestup ze Slavie. V národním týmu se každopádně ihned obsadil do jedné z hlavních rolí. Proti Skotsku (2:0) hlavou skóroval a také zahodil penaltu. Svůj transfer do Ostravy zatím komentovat nechce…
Trenér Michal Bílek označil váš výkon za bezchybný. Co na to říkáte?
„Hlavně jsem rád, že jsme to zvládli. Vstup je náročný. Začátek je důležitý, pak se ztráta těžko dohání. Myslím, že jsem to zvládl nad moje očekávání. Odehrál jsem celé utkání. Jsem spokojený. Udržoval jsem se, chybělo mi jen zápasové vytížení. Fyzicky jsem se cítil dobře, i když na konci už mi trošku docházelo. Dělal jsem toho dost, abych se připravil.“
Kouč hned prohlásil, že jste pro něj důležitým hráčem. Taková důvěra potěší, že?
„Když má trenér ve vás důvěru, hraje se líp. Je nás tu pár kluků, kteří by měli být lídry. Snažíme se tu roli plnit, komunikovat s trenérem co nejvíc. Zatím to funguje perfektně. V prvním poločase jsme na Skoty vlítli, proto vypadali tak, jak vypadali. Furt mi přišlo, že máme zápas pod kontrolou, i když měl soupeř ve druhé půli nějaké centry ze stran. Nic nebezpečného tam ale úplně nebylo.“
Co ty nešťastné neproměněné penalty? Jedna i z vaší „dílny.“
„Takovou věc jsem ještě nezažil. Rozhodčí nám říkal, že gólman dvakrát přešel dřív čáru. Dobře pro nás. Kdyby se to stalo proti nám, úplně šťastní bychom nebyli. Klukům jsem říkal, že nejde vyhrát, když někdo podvádí. (úsměv) On udělal něco, co se nesmí. Já jsem chtěl tu střelu utáhnout doleva k tyči, ale gólman to chytl. Naštěstí se to tam napotřetí dostalo.“
Jako jediný se trefil střídající nováček Yannick Eduardo. Balon si vyloženě sebral pro sebe.
„Nějací určení hráči byli, ale pak to docela mizelo. (úsměv) Yannick má nečeskou mentalitu. Nechali jsme mu to, i když je nejmladší. Věřili jsme, že to dá.“
Kdo by šel další?
„Myslím, že Ambri (Lukas Ambros) a zase já. Nebál bych se toho.“
Už se upekl váš přestup do Baníku?
„Zatím to nebudu komentovat. Hráčem Baníku ještě nejsem.“