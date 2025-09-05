Předplatné

Trenér Němců po prohře se Slováky kritizoval tým: Žádné emoce, strašný výkon!

Zklamaní Němci po porážce se Slovenskem
Zklamaní Němci po porážce se SlovenskemZdroj: ČTK
Slovenská radost po trefě Dávida Hancka
Julian Nagelsmann má po porážce na Slovensku o čem přemýšlet
Slováci překvapivě porazili Německo
Dávid Hancko se raduje z gólu proti Německu
Slováci překvapivě porazili Německo
Slováci překvapivě porazili Německo
Kvalifikace MS fotbal 2026
Trenér německých fotbalistů Julian Nagelsmann po překvapivé čtvrteční prohře 0:2 na Slovensku v kvalifikaci o mistrovství světa 2026 nešetřil kritikou svých hráčů. Na tiskové konferenci uvedl, že příště možná povolá horší hráče, kteří ale na trávníku nechají všechno. Právě emoce mu u jeho svěřenců chyběly, Slováci je podle něj v tomto ohledu naprosto předčili.

Slovensko zvítězilo nad Německem v soutěžním utkání poprvé v samostatné historii. Brankami se o to postarali Dávid Hancko a David Strelec. Němci po 41 vítězstvích a 10 remízách poprvé prohráli v kvalifikaci MS na hřišti soupeře a neúspěšně odstartovali boje o postup.

„Kromě dvou tří zraněných máme k dispozici nejlepší hráče z Německa. Příště možná povolám horší hráče, kteří však nechají na hřišti všechno. Věřím svým hráčům, ale jestli máte lepší hráče než soupeř, tak to jednoduše nestačí, pokud neukážete ochotu a touhu,“ prohlásil Nagelsmann.

Poukázal na nedávné utkání 1. kola Německého poháru, v němž jeho někdejší tým Bayern Mnichov vyřadil třetiligový Wehen Wiesbaden až gólem ve čtvrté minutě nastavení. „Proč si myslíte, že takové mužstvo jako Wiesbaden málem remizovalo s Bayernem 2:2? Ne proto, že by byli lepší, ale jelikož projevili emoce a touhu,“ uvedl bývalý kouč Hoffenheimu či Lipska.

Právě to mu v Bratislavě chybělo. „V utkání jsme neukázali žádné emoce. Pokud jde o ně, byl soupeř na hony vzdálený. Chceme postoupit na světový šampionát, ale dnes jsme k tomu měli pořádně daleko. Prvních pět minut druhé půle jsme hráli o něco lépe, ale ve zbytku zápasu jsme byli strašní,“ řekl Nagelsmann.

V neděli se Němci utkají se Severním Irskem. Zbývajícím soupeřem ve skupině A je Lucembursko.

#TýmZVRPSkóreB
1Sev. Irsko11003:13
2Slovensko11002:03
3Lucembursko10011:30
4Německo10010:20

