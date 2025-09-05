Černá Hora - Česko 0:2. Naděje na přímý postup žije, Červ vymetl šibenici
PŘÍMO Z ČERNÉ HORY | Nový generální manažer národního týmu si udělal první zelenou fajfku. Česko vyhrálo v Černé Hoře 2:0 a Pavel Nedvěd spokojeně tleskal z VIP tribuny. Tříbobový balkánský lup by měl uklidnit i Ivana Haška. Trenérovi vyšel překvapivý tah s Jindřichem Staňkem a druhé místo ve skupině v kvalifikaci o mistrovství světa by reprezentaci už nemělo uniknout. Duel v úmorném parnu rozhodl ve třetí minutě dokonalou petardou Lukáš Červ. V poslední minutě skóre posunul ještě Václav Černý.
Oproti červnové hrůze v Chorvatsku sáhl Ivan Hašek, i po konzultaci s Pavlem Nedvědem, do sestavy na čtyřech místech. „Proslovy už proběhly, kluci jsou koncentrovaní a chtějí podat maximální výkon. Diskutovali jsme o sestavě, náhradnících, poslední slovo má trenér a my souhlasíme se sestavou, jakou poslal na hřiště,“ vyjádřil se nový generální manažer reprezentace v krátkém rozhovoru pro Českou televizi.
Nejzajímavější změna? Hašek po více než roce znovu udělal jedničku z Jindřicha Staňka. Minulý rok si vážně poranil rameno během skupinového zápasu s Tureckem na neúspěšném EURO. Od té doby soutěžní zápas nechytal. Až teď. V Černé Hoře. Zřejmě šlo i o důsledek vysoké porážky v Osijeku a pěti gólech v síti Matěje Kováře.
Pro Nedvěda šlo o první duel ve významné roli. Třicet minut před zápasem se společně se svazovým předsedou Davidem Trundou upíchl u lavičky a pozorně sledoval rozcvičku. Pak se usadil ve VIP Podgorica City Stadium a nervózně sledoval dění pod sebou. Po pravé ruce měl Trundu a další členy výkonného výboru svazu Zdeňka Grygeru a Adolfa Šádka, po levici Tomáše Pešíra.
Po necelých třech minutách už Nedvěd stál a nadšeně tleskal fotbalové dokonalosti. Lukáš Červ se pár metrů za šestnáctkou opřel pravou nohou do těžkého balonu a neuvěřitelným způsobem vymetl šibenici. Oslava? Přesně v „červovském“ stylu. Nekonečný řev, zaťatá ruka v pěst a hromada dalších emocí.
Skvělý start mohlo Česko podpořit dalším rychlou trefou. Vasil Kušej narýsoval přihrávku do běhu Provodovi, ten zvládl dlouhý běžecký souboj, od lajny nachystal lahůdku pro Šulce, jenže střízlík z Lyonu místo prázdné brány zamířil jen do břevna… Dlouho pak nevěřil, co se přihodilo. Nedvěd si ve VIP prohrábl dlouhé vlasy, tohle se prostě musí proměňovat.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Česko
|5
|4
|0
|1
|11:6
|12
|2
Chorvatsko
|3
|3
|0
|0
|13:1
|9
|3
Černá Hora
|4
|2
|0
|2
|4:5
|6
|4
Faerské ostrovy
|4
|1
|0
|3
|3:5
|3
|5
Gibraltar
|4
|0
|0
|4
|2:16
|0