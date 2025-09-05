Předplatné

Omluva deníku Sport Václavu Brabcovi, majiteli FC Baník Ostrava

Choreo fanoušků Baníku před utkáním s Legií
Choreo fanoušků Baníku před utkáním s LegiíZdroj: Michal Beranek / Sport
Omlouváme se panu Ing. Václavu Brabcovi, majiteli klubu FC Baník Ostrava, a.s., že jsme v pořadu ‚Liga naruby‘, dílu ze dne 29. 8. 2025 s názvem ‚Hrozí Baníku sešup jako v letech 2004 a 2010? Sigma kromě Berana kouká i na Ghaliho | Speciál‘ nepravdivě uvedli, že firmy pana Ing. Václava Brabce jsou v nějakých ekonomických problémech, že těm firmám nevyšly kšefty, které pan Ing. Václav Brabec čekal a zřejmě právě proto klub FC Baník Ostrava nečiní takové investice, jaké by činit měl.

