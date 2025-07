Připraví ho Verstappen o místo? Russell: Chci pokračovat, šéf mě nikdy nezklamal

Pár dnů před očekávaným domácím závodem v Silverstone klid rozhodně nemá. George Russell není podle dostupných informací vytipovanou jedničkou Mercedesu pro příští rok, byť v polovině června ovládl Grand Prix Kanady a v celkovém pořadí šampionátu ztrácí na třetího Maxe Verstappena pouhých devět bodů.

Jenže právě Verstappen ho v sezoně 2026 může připravit o sedačku. Tu by nově sdílel s talentovaným Italem Kimim Antonellim, jenž jej ovšem při víkendové Velké ceně Rakouska srazil. Nizozemec tím možná definitivně přišel o reálnou šanci na další obhajobu titulu.

Momentální situace se má tak, že ani jeden ze současných jezdců Mercedesu není pro nadcházející ročník pod smlouvou. V Red Bullu ji naopak má až do roku 2028 Verstappen, díky klauzuli by se z ní však mohl poměrně snadno vyvléct.

Pokud by se námluvy Tota Wolffa a Verstappena skutečně potkaly, pravděpodobně právě Russell by musel o dům dál. „Teď se soustředím jen na svůj tým, všechno se vyřeší samo. Pravděpodobnost, že příští rok nebudu v Mercedesu, je podle mě mimořádně nízká,“ hlásil Russell jistě.

„V zákulisí probíhá spousta rozhovorů, které nejsou veřejné,“ přiznal. „Samozřejmě jsme v Mercedesu spolu v uplynulém týdnu mluvili trochu víc, protože se objevilo mnoho novinových článků o mé budoucnosti, ale upřímně řečeno, z mé strany to nic nemění. Jak jsem už řekl, cítím, že podávám lepší výkony než kdykoliv předtím. Výkony mluví za všechno.“

Článek pokračuje pod grafikou.

Mercedes by rád vyřešil jezdeckou otázku pro příští rok co nejdřív, ideálně už v průběhu tohoto měsíce. „Samozřejmě se snažíte a chcete mít věci hotové před letní přestávkou. Pro mě není žádný termín, řídí mě Mercedes. Každý tým má k dispozici jen dvě místa. Je tak naprosto normální, že všichni zvažují, co budoucnost přinese,“ věděl Russell. „Koluje spousta fám a všechny míří proti mně. Ale myslím si, že to tak opravdu nebude. U Mercedesu chci pokračovat.“

Je ovšem zřejmé, že finální verdikt nemusí být až tolik na něm. Rozhodnutí dodá šéf Wolff. „Toto mě nikdy nezklamal, vždycky mi dal slovo. Zároveň ale musí dělat přesně to, co je pro jeho tým správné,“ vytušil Russell.

Šestý muž uplynulé sezony jezdí za Mercedes čtvrtým rokem, po nedávném odchodu Lewise Hamiltona do Ferrari se stal týmovou jedničkou.