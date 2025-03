Karambol v Polsku. Hvězdu ploché dráhy transportoval vrtulník s vážnými zraněními

V Polsku má plochá dráha ve společnosti své neodmyslitelné místo a jde o jeden z nejpopulárnějších sportů vůbec. Poláci mají dokonce ligovou soutěž a v jednotlivých klubech jsou zaplacené i zahraniční hvězdy.

Přátelák v Krosnu přitáhl i klub Rzeszow, za který závodí Woffinden. Čtyřiatřicetiletý extravagantní Brit patří k největším hvězdám posledních let a poutá pozornost mnoha fanoušků po celém světě. Vždyť je to taky trojnásobný mistr světa Speedway Grand Prix, tedy nejprestižnějšího seriálu na ploché dráze, který se vůbec koná.

Je fakt, že v kariéře prožíval lepší časy. Když už se v posledních letech objevil na startu, tolik se mu nedařilo. V nedávné době dokonce nezávodil vůbec. Laboroval totiž se zraněním lokte, které si přivodil v červnu loňského roku právě v Polsku.

O víkendu se vrátil na mašinu v Krosnu a dopadlo to mnohem hůř. Brzy po startu sedmé jízdy se totiž dostal v první zatáčce do až příliš blízkého kontaktu se soupeři Bartoszem Bańborem a Franciszskem Majewskim. Woffinden se neudržel v sedle svého stroje a nekontrolovaně narazil do vypolstrované bariéry. Bylo jasné, že je zle.

Sparing został zakończony. Ogromna kraksa na pierwszym łuku. Trzech zawodnik sczepiło się motocyklami - Bartosz Bańbor, Franciszek Majewski i Tai Woffinden. Trwa oczekiwanie na helikopter, który zabierze Taia Woffindena do szpitala. pic.twitter.com/cdu3cf40mZ — Bartosz Raburski (@BartoszRaburski) March 30, 2025

Ani ne před týdnem se syn někdejšího závodníka na ploché dráze Roba Woffindena účastnil mediálního dne ve Velké Británii, kde jako by si nejvážnější úraz kariéry přivolal.

„Závodím bez brzd. Je to nebezpečný sport, protože nejsem v autě s ochrannou klecí. Měl jsem ve svém životě mnoho zranění, ale ještě toho chci hodně dokázat. Chci vyhrát britský šampionát a vrátit se do série Grand Prix,“ řekl rodák ze Scunthorpe.

Ve čtvrtek měl dokonce závodit doma v Birminghamu. Dnes je jasné, že jeho plány se diametrálně změnily. Z nemocnice v Krosnu totiž dorazily nepříjemné zprávy. Woffinden by měl mít zlomené obě ruce, žebra a stehenní kost.

Oficjalny komunikat w sprawie stanu zdrowia Taia Woffindena spodziewany jest w poniedziałek. An official announcement on Tai Woffinden's health is expected on Monday. It is unofficially known that the speedway rider suffered multiple fractures. pic.twitter.com/ZwytQ10yAj — Bartosz Raburski (@BartoszRaburski) March 30, 2025

To jsou jen první zvěsti, se kterými přispěchal britský list The Sun. Woffindenův klub na facebookové stránce jen poznamenal, že podrobnosti budou známy po veškerých vyšetřeních. Brit by tak měl být mimo ohrožení života.

„Posílám všechny své myšlenky a modlitby Taiovi a jeho rodině po této děsivé havárii. Přeji ti sílu a brzké uzdravení, bratře. Všichni jsme s tebou,“ napsal na sociální sítě další britský závodník a druhý v celkové klasifikaci světové Grand Prix roku 2024 Robert Lambert.

Nedělní klání se tak nedokončilo. Drobnější zranění si odnesli i další dva zúčastnění závodníci. Nejhůře ale dopadl právě Woffinden, který rozjel svůj nejdůležitější závod v životě.