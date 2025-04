Je klíčový, nepostradatelný, vždyť při přetlaku ofenzivních borců pokaždé, když mohl, kromě Champions League, po zimním návratu vyběhl do zápasu v základní sestavě Sparty – devětkrát v lize, dvakrát v domácím poháru. Jan Kuchta si po hrbolatém dobrodružství v Dánsku zase uzmul pozici alfasamce v letenském útoku. A těžko se to bude měnit, jeho přínos je významný. I když zrovna nestřílí kupy gólů…

Připomeňme poslední týdny. Na Sigmě se Jan Kuchta sice trefil, ale také měl v první půli dvě jasné možnosti, jež neproměnil. Sparta se dostala do úzkých, nakonec jí pomohl Peter Vindahl, když chytil penaltu, a chvíli před koncem rozhodující Victor Olatunji.

Proti Slavii se dostal těsně před poločasem do „loženky“, jak říkal bodrý trenér Petr Uličný. Z nějakých šesti metrů však Jindřicha Staňka nepřekonal. Byla to chyba, která však Spartu opět nebolela, po půli exponovaný střet rozsekla.

Na Baníku se po necelé čtvrthodině prosadil do další perfektní pozice. Ermal Krasniqi mu poslal klasický a velmi dobrý balon takzvaně do kapsy, ale on ho netrefil. Sparta mohla jít v tu chvíli do vedení, třeba by nakonec v Ostravě neremizovala, brala by víc.

Unikátní žebříček TOP 100 ligových fotbalistů si projděte ZDE>>>

Až ve středečním poháru s Teplicemi přerušil čtyřzápasovou střeleckou pauzu. Kuchta přispěl k postupu do semifinále druhou brankou, navíc mu jedna trefa nebyla uznána kvůli ofsajdu nahrávajícího spoluhráče Matěje Ryneše. V obou případech se svéhlavý forvard zachoval v příležitostech ukázkově, chladnokrevně.

Přesto po duelu, jež rozhodl v prodloužení z přímého kopu Kuchtův oblíbený kumpán Lukáš Haraslín, trenér Lars Friis netajil: „V minulých zápasech minul nějaké šance. Víme, že od něj chceme v koncovce víc a musíme to z něj dostat. Ale pracuje tvrdě každý den, v zápasech i na Strahově.“

Extrémně důležitý i bez gólu

Kuchtovu potíž dokumentují také čísla. Na jaře je třetím největším „paličem“ ligy. Podle metriky xG se dostal do příležitostí, z nichž mohl nastřílet 5,17 gólu. Dal tři, je tedy v minusu 2,17. Hůře jsou na tom pouze mladoboleslavský Tomáš Ladra (–2,92) a teplický Abdallah Gning (–2,56).