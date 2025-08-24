Kapitán Haraslín: ješitnost proměnil (zatím) ve ctnost. Změny si všímají i spoluhráči
BLOG JIŘÍHO FEJGLA | Ano, už býval kapitánem Sparty Baníkovec, tedy Tomáš Řepka, jenž však vztahy se svým prvním klubem (vlastně stejně jako prakticky všechny, tedy i se Spartou) zpřetrhal. Jeho věc, jeho nátura…
Aktuálně vede rudou armádu mladý chlap, který vyšel z barev, kde letenského obra rozhodně nenávidí, z bratislavského Slovanu. Navíc Lukáš Haraslín netají, že belasé má pořád v srdci, ostatně s nimi jednal v létě o návratu.
Zůstal však ve Spartě a povýšil. Brian Priske z něj udělal kapitána, krok to byl poměrně pochopitelný. Po zpropadené sezoně se změna hodí, páska je totiž symbol, nic nedůležitého. Navíc uzavřenějšímu Filipu Panákovi ubyla starost, zase se může věnovat zejména vlastnímu tělu. Když je zdravotně OK, je stále nezpochybnitelný tahoun. Pomůže mu však, když se bude soustředit především sám na sebe.
Šéfovskou roli přebral Haraslín. A hned je vidět rozdíl. Samozřejmě, Panák bral výsadní postavení jako čest, dával mu všechno, ale slovenský extrovert po ocenění vyloženě prahl. Chce být vidět, vést, na hřiště přicházet jako první.
Je to přirozené, chlapi takoví jsou. Který není ješitný? Chce být stranou zájmu? Žít bez ocenění, respektu? Najdou se tací, ale mnoho jich není, to (si) přiznejme.