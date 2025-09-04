Slováci zaskočili Němce! Favorita porazili poprvé v historii, trefil se i Hancko
Překvapení na úvod skupiny! Slovenští fotbalisté v kvalifikaci o mistrovství světa překvapivě porazili Německo 2:0. V soutěžním utkání nad ním zvítězili poprvé v samostatné historii, i když trenér Francesco Calzona nemohl vinou zranění počítat se čtyřmi oporami Ivanem Schranzem ze Slavie, Lukášem Haraslínem ze Sparty, Denisem Vavrem z Wolfsburgu a Tomášem Suslovem z Verony. Němci po 41 vítězstvích a deseti remízách poprvé prohráli v kvalifikaci MS na hřišti soupeře.
Slováky těsně před pauzou poslal v Bratislavě do vedení bývalý sparťan Hancko a v 55. minutě zvýšil útočník Strelec, čerstvá posila anglického Middlesbrough. O více než jeden gól dokázala Němce porazit ve světové kvalifikaci jen Anglie, která je v roce 2001 v Mnichově deklasovala 5:1.
Ve druhém zápase skupiny A Severní Irsko zvítězilo v Lucembursku 3:1 a o skóre před Slovenskem vede tabulku. Hosté brzy vedli brankou Reida, ale ještě před pauzou vyrovnal Dardari. Severoirský tým po přestávce rozhodl zásluhou Charlese a Devennyho. Domácí od 66. minuty hráli bez vyloučeného Korace.
Španělé si v úvodním zápase skupiny E proti Bulharsku v Sofii snadno dokráčeli pro očekávané vítězství už v prvním poločase. Postupně trefili Oyarzabal, Cucurella a Merino a úřadující mistři Evropy vyhráli 3:0.
Španělsko vede tabulku o skóre před Tureckem, které zvítězilo v Gruzii 3:2. Hosté se v Tbilisi ujali vedení už ve třetí minutě. Müldür hlavou poslal do sítě Gülerův centr z rohového kopu. Poločasovou přestávku pak orámoval dvěma góly křídelník Aktürkoglu.
Gruzínci v 63. minutě snížili trefou Davitašviliho. Svěřenci Vincenza Montelly hráli od 71. minuty bez vyloučeného Yilmaze, ale kontaktní trefa domácí hvězdy Kvaraccheliji v osmé minutě nastavení přišla příliš pozdě.
Kanonáda Belgie, ztráta Nizozemců
Favorizovaná Belgie ve skupině J deklasovala ve Vaduzu Lichtenštejnsko 6:0 a po třech zápasech má sedm bodů. K vysokému vítězství nad outsiderem přispěl dvěma góly záložník Tielemans
Skupině vévodí Wales, který brankou Moorea zvítězil v Kazachstánu 1:0. S deseti body z pěti zápasů se posunul o dva body před Severní Makedonii, která odehrála o utkání méně.
Nizozemsko remizovalo s Polskem 1:1. Domácí poslal v Rotterdamu v prvním poločase do vedení Dumfries, ale Poláci srovnali krok v 80. minutě zásluhou Cashe. Svěřenci Ronalda Koemana ve třetím kvalifikačním zápase poprvé nezvítězili a se sedmi body o skóre vedou tabulku před svými dnešním soupeřem, který odehrál o utkání více.
Tabulku skupiny G uzavírá Malta, která v Litvě sahala po prvním vítězství v kvalifikaci MS od 1. září 2021, kdy doma zdolala Kypr 3:0. O tři body ji ale v 97. minutě připravila Gineitisova penalta. Malťané mají po pěti odehraných zápasech dva body za remízy ze zápasů s dnešním soupeřem. Litva, jež odehrála o duel méně, má na čtvrtém místě jednobodový náskok.
Kvalifikace mistrovství světa ve fotbale v roce 2026 - evropská část:
Skupina A:
Slovensko - Německo 2:0 (1:0)
Branky: 42. Hancko, 55. Strelec.
Lucembursko - Severní Irsko 1:3 (1:1)
Branky: 30. Dardari - 7. Reid, 46. Charles, 70. Devenny. ČK: 66. Korac (Lucembursko).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sev. Irsko
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|2
Slovensko
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|3
Lucembursko
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|4
Německo
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
Skupina E:
Gruzie - Turecko 2:3 (0:2)
Branky: 63. Davitašvili, 90.+8 Kvaracchelija - 41. a 52. Aktürkoglu, 3. Müldür. ČK: 71. Yilmaz (Turecko).
Bulharsko - Španělsko 0:3 (0:3)
Branky: 5. Oyarzabal, 30. Cucurella, 38. Merino.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|2
Turecko
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|3
Gruzie
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|4
Bulharsko
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
Skupina G:
Litva - Malta 1:1 (0:0)
Branky: 90.+7 Gineitis z pen - 83. Satariano. ČK: 90.+10 Utkus - 90.+1 Azzopardi
Nizozemsko - Polsko 1:1 (1:0)
Branka: 28. Dumfries - 80. Cash.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Nizozemsko
|3
|2
|1
|0
|11:1
|7
|2
Polsko
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|3
Finsko
|4
|2
|1
|1
|5:5
|7
|4
Litva
|4
|0
|3
|1
|3:4
|3
|5
Malta
|5
|0
|2
|3
|1:12
|2
Skupina J:
Kazachstán - Wales 0:1 (0:1)
Branka: 24. Moore
Lichtenštejnsko - Belgie 0:6 (0:1)
Branky: 46. a 70. z pen. Tielemans, 29. De Cuyper, 60. Theate, 62. De Bruyne, 90.+1 Fofana.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Wales
|5
|3
|1
|1
|11:6
|10
|2
Makedonie
|4
|2
|2
|0
|6:2
|8
|3
Belgie
|3
|2
|1
|0
|11:4
|7
|4
Kazachstán
|4
|1
|0
|3
|3:5
|3
|5
Lichtenštejnsko
|4
|0
|0
|4
|0:14
|0