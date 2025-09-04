Předplatné

Slováci zaskočili Němce! Favorita porazili poprvé v historii, trefil se i Hancko

Turecko v prvním zápase kvalifikace MS 2026 vyhrálo v Gruzii
6
ČTK, iSport.cz
Kvalifikace MS fotbal 2026
Překvapení na úvod skupiny! Slovenští fotbalisté v kvalifikaci o mistrovství světa překvapivě porazili Německo 2:0. V soutěžním utkání nad ním zvítězili poprvé v samostatné historii, i když trenér Francesco Calzona nemohl vinou zranění počítat se čtyřmi oporami Ivanem Schranzem ze Slavie, Lukášem Haraslínem ze Sparty, Denisem Vavrem z Wolfsburgu a Tomášem Suslovem z Verony. Němci po 41 vítězstvích a deseti remízách poprvé prohráli v kvalifikaci MS na hřišti soupeře.

Slováky těsně před pauzou poslal v Bratislavě do vedení bývalý sparťan Hancko a v 55. minutě zvýšil útočník Strelec, čerstvá posila anglického Middlesbrough. O více než jeden gól dokázala Němce porazit ve světové kvalifikaci jen Anglie, která je v roce 2001 v Mnichově deklasovala 5:1.

Ve druhém zápase skupiny A Severní Irsko zvítězilo v Lucembursku 3:1 a o skóre před Slovenskem vede tabulku. Hosté brzy vedli brankou Reida, ale ještě před pauzou vyrovnal Dardari. Severoirský tým po přestávce rozhodl zásluhou Charlese a Devennyho. Domácí od 66. minuty hráli bez vyloučeného Korace.

Španělé si v úvodním zápase skupiny E proti Bulharsku v Sofii snadno dokráčeli pro očekávané vítězství už v prvním poločase. Postupně trefili Oyarzabal, Cucurella a Merino a úřadující mistři Evropy vyhráli 3:0.

Španělsko vede tabulku o skóre před Tureckem, které zvítězilo v Gruzii 3:2. Hosté se v Tbilisi ujali vedení už ve třetí minutě. Müldür hlavou poslal do sítě Gülerův centr z rohového kopu. Poločasovou přestávku pak orámoval dvěma góly křídelník Aktürkoglu.

Gruzínci v 63. minutě snížili trefou Davitašviliho. Svěřenci Vincenza Montelly hráli od 71. minuty bez vyloučeného Yilmaze, ale kontaktní trefa domácí hvězdy Kvaraccheliji v osmé minutě nastavení přišla příliš pozdě.

Kanonáda Belgie, ztráta Nizozemců

Favorizovaná Belgie ve skupině J deklasovala ve Vaduzu Lichtenštejnsko 6:0 a po třech zápasech má sedm bodů. K vysokému vítězství nad outsiderem přispěl dvěma góly záložník Tielemans

Skupině vévodí Wales, který brankou Moorea zvítězil v Kazachstánu 1:0. S deseti body z pěti zápasů se posunul o dva body před Severní Makedonii, která odehrála o utkání méně.

Nizozemsko remizovalo s Polskem 1:1. Domácí poslal v Rotterdamu v prvním poločase do vedení Dumfries, ale Poláci srovnali krok v 80. minutě zásluhou Cashe. Svěřenci Ronalda Koemana ve třetím kvalifikačním zápase poprvé nezvítězili a se sedmi body o skóre vedou tabulku před svými dnešním soupeřem, který odehrál o utkání více.

Tabulku skupiny G uzavírá Malta, která v Litvě sahala po prvním vítězství v kvalifikaci MS od 1. září 2021, kdy doma zdolala Kypr 3:0. O tři body ji ale v 97. minutě připravila Gineitisova penalta. Malťané mají po pěti odehraných zápasech dva body za remízy ze zápasů s dnešním soupeřem. Litva, jež odehrála o duel méně, má na čtvrtém místě jednobodový náskok.

Kvalifikace mistrovství světa ve fotbale v roce 2026 - evropská část:

Skupina A:
Slovensko - Německo 2:0 (1:0)
Branky: 42. Hancko, 55. Strelec.

Lucembursko - Severní Irsko 1:3 (1:1)
Branky: 30. Dardari - 7. Reid, 46. Charles, 70. Devenny. ČK: 66. Korac (Lucembursko).

#TýmZVRPSkóreB
1Sev. Irsko11003:13
2Slovensko11002:03
3Lucembursko10011:30
4Německo10010:20

    Skupina E:
    Gruzie - Turecko 2:3 (0:2)
    Branky: 63. Davitašvili, 90.+8 Kvaracchelija - 41. a 52. Aktürkoglu, 3. Müldür. ČK: 71. Yilmaz (Turecko).

    Bulharsko - Španělsko 0:3 (0:3)
    Branky: 5. Oyarzabal, 30. Cucurella, 38. Merino.

    #TýmZVRPSkóreB
    1Španělsko11003:03
    2Turecko11003:23
    3Gruzie10012:30
    4Bulharsko10010:30

      Skupina G:
      Litva - Malta 1:1 (0:0)
      Branky: 90.+7 Gineitis z pen - 83. Satariano. ČK: 90.+10 Utkus - 90.+1 Azzopardi

      Nizozemsko - Polsko 1:1 (1:0)
      Branka: 28. Dumfries - 80. Cash.

      #TýmZVRPSkóreB
      1Nizozemsko321011:17
      2Polsko42115:37
      3Finsko42115:57
      4Litva40313:43
      5Malta50231:122

        Skupina J:
        Kazachstán - Wales 0:1 (0:1)
        Branka: 24. Moore

        Lichtenštejnsko - Belgie 0:6 (0:1)
        Branky: 46. a 70. z pen. Tielemans, 29. De Cuyper, 60. Theate, 62. De Bruyne, 90.+1 Fofana.

        #TýmZVRPSkóreB
        1Wales531111:610
        2Makedonie42206:28
        3Belgie321011:47
        4Kazachstán41033:53
        5Lichtenštejnsko40040:140

