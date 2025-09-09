Gibraltar - Česko 1:2. Jednadvacítka se proti trpaslíkovi nadřela, otočku trefil Mašek
Čeští fotbalisté do 21 let vyhráli i druhý kvalifikační zápas o postup na mistrovství Evropy 2027, na Gibraltaru se ale hodně nadřeli... Zvítězili po obratu 2:1 a navázali na úvodní páteční triumf 2:0 nad Skotskem. Domácí vedli po gólu Kylea Clintona z penalty, za chvíli ale odpověděl Matyáš Vojta a po změně stran zařídil obrat střídající Lukáš Mašek.
Trenér Michal Bílek si udržel stoprocentní bilanci na lavičce „Lvíčat“. V říjnu se jeho výběr utká s Ázerbájdžánem a Bulharskem, zbývajícím soupeřem ve skupině B je favorizované Portugalsko.
V utkání hraném na umělé trávě od začátku podle očekávání dominovali čeští mladíci. V osmé minutě Vojta vypálil z úhlu, brankář Victor míč vyrazil, ale dobíhající Eduardo ho těsně minul. Po necelých 20 minutách dostal Gibraltar příležitost pokutového kopu. Hunal zahrál ve vápně rukou a hlavní sudí Beltrano až po signalizaci svého asistenta odpískal penaltu, kterou bezpečně proměnil Clinton.
Následně neplatil Vojtův gól kvůli ofsajdu a Paluska po Šínově rohu hlavičkoval do břevna. Po dalším centru Šína ale hosté srovnali. Paluska prodloužil míč na zadní tyč a Vojta se zblízka nemýlil. Další tři šance v úvodním dějství ale nezužitkoval a Kričfaluši trefil hlavou břevno.
Po změně stran napálil horní tyč zpoza vápna Labík. Odpor domácích zlomila „Lvíčata“ v 73. minutě. Eduardo přihrál pod sebe na nabíhajícího Maška a záložník Liberce se krátce po příchodu na hřiště zapsal mezi střelce. Překonal střídajícího gólmana Recagna, jenž nahradil zraněného Victora. Bílkův tým už těsné vedení udržel.
Na šampionát, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do baráže, v níž se utká o zbylá čtyři místa na turnaji. Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je navíc i start na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.
Kvalifikace ME 2027 fotbalistů do 21 let - skupina B:
|1.
|Česko
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|2.
|Portugalsko
|1
|1
|0
|0
|5:0
|3
|3.
|Bulharsko
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|4.
|Skotsko
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|5.
|Gibraltar
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
|6.
|Ázerbájdžán
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0