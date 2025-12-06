Krobot o derby s Hradcem i potyčce na Spartě: Čekal jsem, že na mě vlítne Kuchta
Umí se zahryznout do soubojů, zaplést do myšlenek soupeře, to se o něm ví. Provokuje rád, což ukázal i v neděli na Spartě, kde jeho Pardubice epochálně nastřílely čtyři góly a vyhrály (4:2). Útočník Ladislav Krobot dorazil na plac jako střídající, přesto na sebe výrazně upozornil. Po třetí brance divoce slavil pod domácím kotlem, postrkal se s Lukášem Haraslínem, Matěj Ryneš měl být po úderu do jeho tváře vyloučen. „Zase taková rána to nebyla,“ přizná Krobot pro deník Sport a web iSport. O víkendu jej čeká další vypjatý střet, derby s Hradcem Králové. Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>>
Trenér Trousil řekl, že to bylo velké vítězství. Proto jste si oslavu gólu tak užil?
„Užil. (směje se) Zpětně si říkám, že to bylo přehnané, mohlo to být s větším respektem. Jenže já jsem emoční hráč, mám to na tom založené a najednou vedete na Spartě 3:0, což už se možná Pardubicím nikdy nepovede. Mám být upřímný?“
Ano, samozřejmě.
„Čekal jsem, že na mě někdo naběhne, protože jsem předtím měl potyčku s Honzou Kuchtou u té standardky. Dostal žlutou, a tak jsem si říkal, že by to mohl být zlom, že by mohl Kuchtič něco udělat a dostat druhou. Když to vezmu zpětně: Udělal bych to znovu, jen bych se mírnil směrem k fanouškům.“
Nakonec vás odtahoval Lukáš Haraslín. Popovídali jste si?
„Nevím, jestli mě chtěl bránit, jak říkal. Musím se přiznat, že můj pád byl hodně teatrální, ale hned jsem šel nahoru. Šulo mě odtahoval a říkal: Pojď pryč. Potom tam přiběhl Matěj Ryneš.“