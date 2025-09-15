Ščasný o Slavii: Prekop mě nezaujal, v LM bych postavil Chorého. Sabou si kazí image
Jablonec a Slavia. To jsou dva týmy, které v této sezoně Chance Ligy ještě neprohrály. Navíc druhý z nich se posunul díky porážce Sparty v Hradci Králové (1:2) na první místo tabulky. Naopak Baník se dostal do krize, když získal čtyři body v šesti zápasech. „Kritizuje se Hapal, hraje o místo, ale má rozebrané mužstvo,“ zdůraznil zkušený trenér Zdeněk Ščasný v tradičním hodnocení pro deník Sport a web iSport.
Slavia porazila Karvinou výsledkem 3:1. Je připravená na středeční start Ligy mistrů?
„Jsem hodně v očekávání, jak si poradí v této soutěži. Myslím si, že z hlediska herního způsobu bude pro ni jednodušší než česká liga. Má kvalitní mužstvo, ale pořád nejsem přesvědčený, že je v top formě. I když porazila Karvinou, najdu spoustu nedostatků.“
Co se vám nezdá?
„Ve hře Slavie postrádám lepší výstavbu hry odzadu, přípravu útočné fáze nebo práci s meziprostorem. Ve spoustě případů se spoléhá na kvalitu jednotlivců a fyzickou připravenost, obrovské nasazení. Proto se bude snažit v Lize mistrů soupeře nahánět, bořit a může dosáhnout dobrých výsledků. Neříkám ale, že je to špatně. Nekritizuju její herní styl.“
Kondičně je ale na vysoké úrovni, že?
„O fyzické stránce Slavie absolutně nepochybuju. Pracuje v obrovské intenzitě a nasazení.“
Ukázal Lukáš Provod proti Karviné, že se dostal před Ligou mistrů do dobré formy?
„Provod je za mě naprosto klíčový hráč Slavie, a to ve všech směrech. Bude pro mužstvo v Lize mistrů hodně důležitý.“