Předplatné

Ščasný o Slavii: Prekop mě nezaujal, v LM bych postavil Chorého. Sabou si kazí image

Video placeholder
SESTŘIH: Slavia – Karviná 3:1. Obhájce se na LM naladil výhrou, kterou vystřelil žolík Vorlický
SESTŘIH: Slavia – Karviná 3:1. Obhájce se na LM naladil výhrou, kterou vystřelil žolík Vorlický
Mojmír Chytil se raduje z branky proti Karviné
Vladimír Darida se objímá s trenérem Davidem Horejšem po vítězství nad Spartou
Mojmír Chytil slaví gól do sítě Karviné
Zklamaný Veljko Birmančevič po prohře s Hradcem Králové
Erik Prekop při své premiéře za Slavii
Hráči Bohemians slaví gól Vladimíra Zemana
Lukáš Vorlický se raduje ze své druhé branky proti Karviné
18
Fotogalerie
Pavel Šťastný
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (2)

Jablonec a Slavia. To jsou dva týmy, které v této sezoně Chance Ligy ještě neprohrály. Navíc druhý z nich se posunul díky porážce Sparty v Hradci Králové (1:2) na první místo tabulky. Naopak Baník se dostal do krize, když získal čtyři body v šesti zápasech. „Kritizuje se Hapal, hraje o místo, ale má rozebrané mužstvo,“ zdůraznil zkušený trenér Zdeněk Ščasný v tradičním hodnocení pro deník Sport a web iSport.

Slavia porazila Karvinou výsledkem 3:1. Je připravená na středeční start Ligy mistrů?
„Jsem hodně v očekávání, jak si poradí v této soutěži. Myslím si, že z hlediska herního způsobu bude pro ni jednodušší než česká liga. Má kvalitní mužstvo, ale pořád nejsem přesvědčený, že je v top formě. I když porazila Karvinou, najdu spoustu nedostatků.“

Co se vám nezdá?
„Ve hře Slavie postrádám lepší výstavbu hry odzadu, přípravu útočné fáze nebo práci s meziprostorem. Ve spoustě případů se spoléhá na kvalitu jednotlivců a fyzickou připravenost, obrovské nasazení. Proto se bude snažit v Lize mistrů soupeře nahánět, bořit a může dosáhnout dobrých výsledků. Neříkám ale, že je to špatně. Nekritizuju její herní styl.“

Kondičně je ale na vysoké úrovni, že?
„O fyzické stránce Slavie absolutně nepochybuju. Pracuje v obrovské intenzitě a nasazení.“

Ukázal Lukáš Provod proti Karviné, že se dostal před Ligou mistrů do dobré formy?
„Provod je za mě naprosto klíčový hráč Slavie, a to ve všech směrech. Bude pro mužstvo v Lize mistrů hodně důležitý.“

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Vstoupit do diskuze (2)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů