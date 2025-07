Tvrdík komentoval jednání o Dioufovi. Slavia se baví o náhradě, překvapil mladík

Vstoupit do diskuse (

Slavia a West Ham se zastavily na místě. Zatím nedošlo k žádnému posunu v jednáních o přestupu El Hadjiho Malicka Dioufa, nejlepšího zahraničního fotbalisty uplynulé ligové sezony. A tak se senegalský reprezentant vrátil do přípravy s týmem trenéra Jindřicha Trpišovského. „Nesladili jsme se zájemcem představu o transferu,“ zdůraznil předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík a současně komentoval hledání náhrady za zraněného leváka Dominika Javorčeka.

Možná že už se smířil s tím, že přijde o jednoho z nejlepších hráčů týmu. Jindřich Trpišovský, trenér Slavie, minulý týden prohodil o El Hadjim Malicku Dioufovi následující větu: „Všichni asi tušíme, že k přestupu dojde.“ Měl pravdu, jednalo se.

Klenot, jehož si „sešívaní“ cení zhruba na pětadvacet milionů eur (v přepočtu 625 milionů korun) trénoval v závěru herního soustředění v Rakousku individuálně, byl postavený mimo tým a současně nenaskočil do ani jednoho z pěti přípravných utkání. Důvodem byla intenzivní debaty Slavie s West Hamem, který projevil o 20letého leváka velký zájem.

Vlastně se už jen čekalo na moment, kdy Diouf nasedne do letadla a zamíří do Anglie. „Trenérův pocit vycházel ze správných informací, které měl k dispozici. Požádali jsme ho, aby hráče nenasazoval do zápasu,“ uvedl Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva, na páteční tiskové konferenci. „Věřili jsme, že jednání se zájemcem se doberou rychlého konce,“ přiznal.

A v tuto chvíli k posunu rozhodně nedošlo. „Nepodařilo se nám dosud sladit představu celého transferu,“ poznamenal Tvrdík. Poslední dvě nabídky, které úřadující český mistr obdržel, však údajně nepřekročily v základu ani dvacet milionů eur (půl miliardy korun). To se zdaleka neblíží ideální představě slávistických představitelů.

Proto je otázka, co bude dál. Jaké jsou varianty?

Očekává se, že West Ham zůstane v jednáních. A mohl by mu v jeho vyjednávací pozici pomoct jiný obchod. „Kladiváři“ dotáhli přestup ofenzivního hráče Mohameda Kuduse do Tottenhamu, za něhož dostanou zhruba 1,6 miliardy korun. Část těchto peněz by tak mohli – a nejspíš měli – využít na Dioufa.

„Jsme trpěliví, takové transfery mohou nastat až v posledních dnech nebo hodinách. Buď se domluvíme s West Hamem, nebo budeme čekat na nabídky dalších klubů,“ pravil Tvrdík.

A existuje ještě třetí možnost. Ta nejlákavější pro slávistické fanoušky, možná stejně tak pro trenéra Trpišovského. Tvrdík už podruhé veřejně připustil, že Diouf, jenž v minulém ligovém ročníku nastřílel sedm gólů v sedmadvaceti zápasech, zůstane ve Slavii i po aktuálním přestupovém období.

„V klidu si dovedu představit, že se pokusíme s hráčem domluvit na tom, aby ve Slavii ještě půl roku zůstal a zahrál si na podzim Ligu mistrů. Jsme přesvědčeni, že při jeho neustále vzrůstající výkonnosti by mohla jeho hodnota ještě stoupat,“ pronesl Tvrdík s tím, že Diouf je týden před startem nové sezony jediným hráčem ze základní sestavy, jehož situace je otevřená. Otázka je, co na to Diouf. Je evidentní, že přestup do Premier League, top evropské soutěže, v hlavě má.

Slavia se na Senegalcův odchod už dopředu připravovala. Zastoupit ho měli na levé straně Ondřej Zmrzlý, stávající člen kádru, a Dominik Javorček. Slovenský mládežnický reprezentant přišel do Edenu na začátku června, když podepsal smlouvu do roku 2029.

Komplikací však je, že Javorček si v přípravném utkání proti BW Linec (1:0) vážně poranil koleno. Návrat do tréninku se očekává na jaře. „Dominikovo zranění nás zasáhlo. Chtěl se ukázat, záleželo mu na tom. Ale stalo se, co se stalo,“ zmínil Trpišovský a připustil, že se situace vlevo výrazně zkomplikovala. „Počítali jsme s ním a teď diskutujeme, co bude,“ doplnil.

Trpišovský se v pátek vrátil z herního soustředění v Rakousku a v následujících dnech bude debatovat s Tvrdíkem a dalšími lidmi ze sportovního vedení. Předmětem jednání se stane také případná posila na pozici levého wingbeka.

„Je otázka, jestli na trhu bude vhodný hráč s levou nohou. Jde o nejkomplikovanější a nejsložitější pozici ve fotbale. Jak se Dominik zranil, díváme se do databáze, jestli jsme někoho nepřehlédli a jestli je někdo k dispozici. Nic není vyloučené, povedeme s trenérem diskuzi ještě o víkendu a po generálce,“ vysvětlil Tvrdík.

Překvapivý skok pro mladíka?

V posledních utkáních se Trpišovskému objevila možná překvapivá náhrada. Emmanuel Fully, devatenáctiletý obránce z Libérie, naskočil do zápasu s Ludogorcem (2:1), Universitatea Kluž (5:2) a Arisem Limassol. „Je jedním z největších překvapení. Ostré zápasy jsou sice jiné než příprava, ale zapůsobil na nás. Jeho vzestup v některých situacích je brutální,“ zmínil Trpišovský. Proto momentálně přemýšlí o tom, že by mladého hráče, který působil v béčku, posune na pozici Javorčeka.

Slavia na Fullyho uplatnila opci na trvalý přestup. To Tvrdík oznámil přímo před zraky diváků tiskové konference. „Částka sto tisíc euro nedosahuje jeho kvalit. Zpětná vazba ukazuje, že takového hráče chceme mít pod smlouvou,“ prohodil.

Kromě něj připadají v úvahu alternativy v podobě Michala Sadílka (Trpišovský s ním však počítá do středu zálohy), nebo Oscara Dorleyho, rovněž středopolaře. „Nepanikaříme. Stejně pokud přijde hráč, který nebyl dřív ve Slavii, nebude připravený na začátek sezony. Adaptace na intenzitu a nároky v týmu chvíli zabere. Vše si budeme vyhodnocovat,“ zakončil Trpišovský.

Vše se bude také odvíjet od situace s Dioufem. Odejde, nebo si zahraje v Edenu velké zápasy v Lize mistrů?