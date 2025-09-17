Slavia vstupuje do Ligy mistrů: Spoléhá na návrat trestance Chorého. Má nabito!
Devět zápasů v Lize mistrů a tři góly k tomu, tolik nemá nikdo jiný z týmu! Tomáš Chorý (30) má být největší zbraní Slavie v dnešní premiéře hlavní fáze elitní soutěže proti Bodö/Glimt (18:45, Nova Sport 3).
Za vršovický klub hrál naposledy 3. srpna na Slovácku, kde se nechal vyloučit za úder pěstí do rozkroku soupeřova brankáře Heči. Od té doby střihá metr ze šestizápasového trestu, který platí na ligu.
„Pomohlo mu, že během té pauzy nastoupil za reprezentaci. Jinak hodně trénoval, chce na hřišti odvést to, co se stalo, jet na maximum. Je to klíčový faktor, jsme rádi, že s ním můžeme počítat,“ nenechal kouč Jindřich Trpišovský nikoho na pochybách: Už měsíc a půl zapovězenou a dobře nabitou zbraň hodlá bez váhání použít!
Bude se mu hodit o to víc, že Jan Bořil (34), druhý hráč nejvíc otřískaný Ligou mistrů, nebude dnes kvůli zranění ani na lavičce. Chorý sice své starty v LM nasbíral za Plzeň, ale i v červenobílém dresu mu ta praxe jistě přijde vhod.
Eden výhru nezažil
Slavia je v premiéře mírným favoritem. Poprvé a asi naposledy. „Pro mě je první vyhraný zápas v Champions League meta. Navíc v Edenu Slavia ještě nikdy v té soutěži nevyhrála, to jediné vítězství je ze Strahova. Jsme ve správné provozní teplotě, těším se, bude to zajímavé srovnání s týmem, který je svým způsobem podobný a má můj velký obdiv za to, jak se dokáže prezentovat proti silným soupeřům,“ pravil Trpišovský.
|Slavia vyhrála v hlavní fázi LM dosud jediný zápas, když hned v premiéře porazila 19. září 2007 na Strahově Steauu Bukurešť 2:1.