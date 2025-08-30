Program Plzně v Evropské lize: do Říma zamíří v říjnu, Porto dorazí až v lednu
Západočeský klub čeká na podzim náročný úkol. Plzeň se jako jediný český účastník v Evropské lize pokusí zopakovat dvě předchozí úspěšné sezony pod Miroslavem Koubkem, kdy v Konferenční a posléze Evropské lize vždy proklouzla do jarních vyřazovacích bojů. Fotbalisty Viktorie čeká osm těžkých soupeřů, vrcholem budou domácí souboje s Portem, Fenerbahce a výjezdy na AS Řím a Panathinaikos. Plzeňští odstartují ligovou fázi na konci září na Ferencvárosi, poté doma přivítají Malmö. Přesný harmonogram zápasů zveřejnila UEFA v sobotu večer.
Páteční los přiřkl Plzni osm zajímavých soupeřů – Viktoria si doma zahraje se silným Portem, tureckým Fenerbahce, kde po vyřazení z play off o Ligu mistrů proti Benfice skončil José Mourinho, německým Freiburgem a švédským Malmö, které si bez problémů poradilo v závěrečném předkole s Olomoucí.
Zopakuje si výjezd do Říma, tentokrát Plzeň změří síly s AS, které v minulosti porazila gólem Tomáše Chorého v základní skupině Ligy mistrů. Pojede do Basileje, kde silnou českou stopu zanechali Tomáš Vaclík a Marek Suchý. V Budapešti se opět potká s Ferencvárosem a na řecké půdě poprvé vyzve Panathinaikos.
„Znovu jsme v základní části Evropské ligy, to je první spokojenost. Jsou tam velice atraktivní soupeři. Víme, co nás čeká - na jaře jsme hráli s Ferencvárosem, viděli jsme oba zápasy Olomouce proti Malmö. Všechno jsou to výborné týmy, uděláme všechno, abychom byli úspěšní a udělali výsledky jako před rokem – to znamená poprat se o postup do další fáze,“ ohodnotil nadcházející soupeře plzeňský asistent Jan Trousil.
Oproti týmům v Konferenční lize je „prostřední“ soutěž, kde z českých klubů bojuje jako jediná Plzeň, plná silných konkurentů. „Neberte mě úplně vážně. Ale až jsem se pousmál, protože složení soupeřů mi připomínalo spíš Ligu mistrů,“ hořce se usmíval kapitán Matěj Vydra, kterému nevyšlo přání výjezdu na ostrovní Nottingham, který číhal ve třetím koši.
Klubovým snem je třetí postup do jarních vyřazovacích bojů po sobě – po nástupu Miroslava Koubka na trenérskou lavičku došla Viktoria do čtvrtfinále Konferenční ligy, kde vypadla s Fiorentinou. V minulé sezoně bylo z úspěšného tažení na mezinárodní scéně osmifinále v Evropské lize, konečnou znamenalo vyřazení od favorizovaného Lazia Řím.
„Opět tam máme silné soupeře, třeba Porto je kvalitní značka. Venku jsou to všechno velké týmy. Už v minulosti jsme ukázali, že proti podobným týmům můžeme hrát výborné zápasy. Vyřazovací část by byla skvělá,“ řekl za kabinu reprezentační záložník Lukáš Červ.
Přesné rozlosování a termíny zápasů UEFA zveřejnila v sobotu večer, první kolo je naplánováno na 24. - 25. září. Pojede se ve stejném formátu, jako v minulé sezoně – každý klub v hlavní fázi odehraje osm zápasů, v konečné jednotné tabulce má šanci na postup do jarního play off 24 týmů z 36 účastníků. Viktoria uhrála před rokem celkem dvanáct bodů, což stačilo na šestnácté místo. Následně si poradila s Ferencvárosem a vypadla s Laziem.
„Víme, jak takovým celkům vzdorovat - velice dobrou taktikou, splněním aspektů, které na soupeře vymyslíme. Musíte mí také trošku štěstí - něco přežít a třeba i dát náhodný gól. Doma jsme silní, tam si věříme, i do zápasů na hřištích silných soupeřů venku půjdeme s tím, že chceme bodovat. Víme, že i proti favoritům se to může povést,“ poznamenal Trousil.