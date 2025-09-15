Překvapení, nebo sázka na jistotu? Mbodji by v LM zažil křest ohněm, celý zápas ale nezvládne
Je to tady. V pondělí oficiálně začal týden, který se nese ve znamení slávistického návratu do Ligy mistrů. Po pěti letech. Hned úvodní zápas s norským Bodö/Glimt bude z mnoha pohledů zásadní a může určit, zda jsou sny o postupu pouhou fantazií. Slavia je naladěná slušně, ale k sobotní výhře 3:1 nad Karvinou přispěli hráči, kteří ve středu nenastoupí. Jindřich Trpišovský má rád evropské experimenty se sestavou, bude úvodní mač výjimkou?
Vzpomeňte si na Jaroslava Zeleného v záloze. Nebo Lukáše Masopusta na hrotu, Ondřeje Zmrzlého na křídle… Příkladů, kdy se Jindřich Trpišovský pustil i na té elitní fotbalové úrovni do překvapivých tahů, je nespočet. Překvapuje rád, zvlášť když ví, že i v evropském měřítku se soupeři na Slavii připravují pečlivě.
Nic ale nenasvědčuje tomu, že by v úvodním utkání Ligy mistrů s Bodö/Glimt nastala nějaká do očí bijící změna. Malé překvapení? Možná. Ale Trpišovský si i proti Karviné vyzkoušel, že sázka na osvědčené vazby je pro Slavii klíčová. Když vypustil po hodině hry do ringu Davida Douděru a Vasila Kušeje, ofenzivní hra „sešívaných“ se posunula na jinou úroveň. Ne, že by Daiki Hašioka předtím předvedl špatný výkon. Ale jistota je jistota…
„Sami vidíte ty automatismy hráčů. Přišel Douděra s Kušejem a hra se ohromně zrychlila. Hašioka hrál dobře, ale pak se stane, že v ofenzivě třeba jde dovnitř hřiště a zároveň dostane balon za obranu. Je to o součinnosti,“ pravil Trpišovský.
V tu chvíli mluvil konkrétně o Muhammedu Chamovi, potenciálně hvězdné posile, míčovém kouzelníkovi ověnčenému astronomickou cenovkou. Na hřiště se zatím za Slavii nepodíval, přesto na soupisce Lize mistrů místo víkendového hrdiny Lukáše Vorlického figuruje.
„Za ten týden je z české ligy dost vykulený,“ smál se Trpišovský a dodal: „Říkali jsme mu, že je to náročné. Musí si zvyknout na intenzitu, kterou potřebujeme, ale s tím počítal.“ Vzhledem k tomu, že ve středu proti nabušenému norskému mistrovi čeká „sešívané“ pravděpodobně jeden z fyzicky nejintenzivnějších zápasů za dlouhou dobu, ani Cham by neměl hrát jednu z hlavních rolí.
Vyšle kouč do boje posilu?
Jiný případ je u posily na levé straně hřiště. Youssoupha Mbodji má za áčko Slavie v soutěžním zápase jen pár doteků, ale vážným kandidátem do Ligy mistrů je. Na soupisku by si ho Slavia nebrala jen tak, navíc ho nečeká tak tvrdý boj s konkurencí. Ondřej Zmrzlý sice opět o víkendu ukázal, co v něm je, ale své místo v nominaci do Evropy musel přenechat právě Mbodjimu…
Zvěsti z Edenu mluví o tom, že