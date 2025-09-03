Vstupenky na Ligu mistrů: na Slavii se fanoušek bez permanentky nedostane. Kolik lístky stojí?
Fotbalisté Slavie mají před sebou mimořádný podzim i zimu - do Edenu dorazí evropské velkokluby v čele s Barcelonou a Arsenalem. Klub ale od začátku říká jasně: kdo nemá permanentku, Ligu mistrů v Edenu neuvidí. Všechny čtyři zápasy jsou určeny jen pro majitele celosezonních vstupenek. Za kolik se mohou přijít podívat na Lamina Yamala či Bukaya Saku?
„Sešívaní“ zahajují prodej balíčků na domácí zápasy 4. září. Do volného prodeje se ale nedostane ani jediný lístek - možnost nákupu mají výhradně majitelé permanentních vstupenek. Ti si tak mohou zajistit místo na čtyři duely: proti Bodö/Glimt, Arsenalu, Bilbau a Barceloně.
Permanentní vstupenka ale sama o sobě na Ligu mistrů nestačí, její držitelé mají dvě možnosti. Buď si koupí souhrnný balíček na všechny zápasy s třicetiprocentní slevou, nebo mohou lístky kupovat výhradně na konkrétní soupeře. To už ale jen se slevou 10 %.
Speciální režim platí pro fanoušky z několika sektorů, které musí Slavia uvolnit partnerům UEFA nebo je uzavřít kvůli trestu. Ti si mohou vybrat náhradní místa. Nejlevnější balíček vychází po započtení slevy na 5 400 korun, ten nejdražší pak na téměř 10 tisíc. Cenový rozdíl určuje v tomto případě exkluzivita sektorů.
Permanentkáři si rovněž mohou zakoupit lístky na jednotlivé zápasy, přičemž jsou soupeři rozděleni do tří kategorií. Na Bodö/Glimt se dostanou od 1 500 do 2 500 korun, na Bilbao od 1 600 do 3 000 korun.
Nejdražší jsou vstupenky na evropské velkokluby - Barcelonu a Arsenal. Na tyto šlágry si věrní slávisté musí připravit 2 500 až 3 900 korun českých. Slavia ale uvádí, že v těchto cenách ještě není započtena ona 10% sleva.