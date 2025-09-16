40 hvězd soupeřů Slavie v LM: býčí instinkt, nenápadný architekt. Křídlo na odpis? Kdepak
Zajímavý, ale i nesmírně náročný. Takový byl los ligové fáze Ligy mistrů k fotbalistům Slavie. Do Edenu zavítá Barcelona či Arsenal. Venku se pak svěřenci kouče Jindřicha Trpišovského představí na trávníku Interu Milán či Tottenhamu. Začíná se už ve středu proti Bodö/Glimt. Přípravy na jednotlivé duely určitě zaberou spoustu času. A nachystat se na největší hvězdy soupeřů? Při pohledu na zbraně, které evidují giganti na soupisce, v podstatě neřešitelná záležitost. Podívejte se na nejzajímavější hráče, kteří prověří sešívané.
Pafos
David Luiz / Veterán s lví hřívou i pověstí riskéra. Obranu řídí zkušeností a pořád umí zaskočit výletem dopředu, který diváky vytrhne ze sedaček, ať už obdivem, nebo hrůzou.
Vlad Dragomir / Rumunský záložník, který spojuje píli s citem pro přihrávku. Vyčistí hru i přesně navede útok. Bez něj vypadá střed pole jako místnost, kde někdo vytáhl zásuvku ze zdi.
Mislav Oršič / Křídelník s intuicí zakončovatele. Dere se po lajně, hledá střelu zpoza vápna a jeho levá se brankářům občas vrací ve zlých snech.
Muamer Tankovič / Švédský kapitán. Miluje balon u nohy, rozdává nápadité pasy a v pravý moment – když to soupeř čeká nejmíň – sám vypálí a převrátí rytmus utkání.
Anderson Silva / Neztratí se na křídle ani na hrotu. Přehodí rychlostní stupeň právě ve chvíli, kdy je nutné prolomit obranný val.
Bodö/Glimt
Kasper Högh / Urostlý forvard, který nezůstává stát v šestnáctce. Mísí fyzičnost s hbitostí, sklepává balony i zakončuje z prvního doteku. Beranidlo i rozjezdová dráha.
Patrick Berg / Srdce i kompas. Má cit pro rozehrávku, drží tempo a zároveň přeruší soupeřův nájezd. Záložník, který udává Glimtu směr i klid.
Fredrik Sjövold / Mládí s troufalostí na míči. Neostýchá se zariskovat průnikem, roztrhne blok přihrávkou a vnáší švih, který bortí protivníkovy linie.
Jens Petter Hauge / Navrátilec (AC Milán, Frankfurt, Gent) s hladovým pohledem. Zrychluje hru na křídle, obejde obránce a pošle míč do vápna.
Hakon Evjen / Univerzál se smyslem pro načasování. Obstará pravou stranu, přidává trysk i pracovitost a jeho variabilita dává trenérovi luxus volby.
Atalanta
Ademola Lookman / Lákal Inter i Bayern. Explozivní křídlo, které nepotřebuje druhý pokus. Útočí z hloubky i z lajny, bere míče v plné rychlosti a mění je v přímé zásahy na bradu.
Éderson / Pohon zálohy, co drží hru v chodu. Mixuje tvrdost s čistou technikou, vyhrává souboje a hned po nich startuje konstruktivní rozehrávku.
Marco Carnesecchi / Brankář s reflexem šelmy a klidem veterána. Odhaduje střely dřív, než vyletí, a s neochvějností při výbězích dává obraně pevnou půdu pod nohama.
Gianluca Scamacca / Vysoký, silný, a přesto jemný v práci s míčem. Kombinuje klasický repertoár věže na hrotu s moderní pohyblivostí. A přidává úder, který drží Atalantu v konfrontaci s elitou.
Charles De Ketelaere / Tvůrce s fantazií. Hledá skuliny, rozdává balony s vizí šachisty a přitom dokáže sám zakončit. EE – elegance i efektivita.
Tottenham
Cristian Romero / Stoperský kat s citem pro timing. Jde tvrdě do soubojů, ale umí bez prodlení založit hru. Kapitán, který spojuje ocel s čistotou výstavby.
Mohammed Kudus / Univerzál s dynamitem v nohách. Zvládne křídlo i střed, jde přímo do hráče a jeho střely mají parametry projektilu. Technika, nepředvídatelnost i říz.
Dejan Kulusevski / Švédský solitér, schopný zpomalit i zrychlit během vteřiny. Levou krotí balon, pravou otevírá hřiště přihrávkou. Kreativní ventil v době, kdy je Maddison dlouhodobě mimo.
Richarlison / Dravec s neodbytnou energií. Boří obrany pohybem, doráží na brankáře a vytváří zmatek, z něhož těží celé mužstvo. Jen musí zkrotit vlastní démony.
Xavi Simons / Nizozemský talent s nebojácností i švihem. Tlačí se do kombinace, hledá kolmice a nebojí se vzít odpovědnost. Posila za 65 milionů, která už byla jednou nohou v Chelsea.
Athletic Bilbao
Nico Williams / Živý plamen na levém křídle. Sprintem trhá obrany, s kuráží a požitkem se vrhá do každého souboje. Rozmetá pořádek a protivníci radši zamykají postranní koridor jako trezor.
Oihan Sancet / Využívá výšku i techniku, v minulé sezoně zaujal 17 góly. V posledních deseti letech se mezi záložníky La Ligy prosadili víckrát jen Jude Bellingham (23) a Pablo Sarabia (22).
Mikel Jauregizar / Nebojí se ostrých náběhů, přenáší hru a mužstvu tankuje vysokooktanové palivo, které soupeř jen těžko snáší. Jeho růst bedlivě sledují i giganti.
Unai Simón / Brankářská jistota. Reflexy spojuje s chladnokrevnou rozehrávkou, řídí obranu a v nejdramatičtějších thrillerech působí, jako by se ho tlak netýkal.
Iňaki Williams / Kapitán a nezničitelný sprinter, co nikdy nevypadne ze hry. Přidává drajv i elán, drží obrany v napětí a pořád patří mezi nejrychlejší útočníky Evropy.
Inter Milán
Lautaro Martínez / Býčí instinkt v šestnáctce, bezchybné načasování náběhů. Vede Inter energií i autoritou a často promění i tu nejmenší skulinu v úder na solar.
Alessandro Bastoni / Levák s vizí dirigenta a tělem stopera rozbíjí stereotypy své pozice. Otevírá hru dlouhými přihrávkami, které řežou soupeřovu formaci jako dýka.
Nicoló Barella / Motor, který nepřibrzdí. Kombinuje výbušnost s precizní technikou, přebírá balon pod tlakem a mění rytmus hry. Středové dynamo, spojuje destrukci s kreativitou.
Marcus Thuram / Síla, drajv a tah na branku. V jediném sprintu rozpárá obranné švy a nabídne Lautarovi ideální servis. V jeho hře je syrová ráznost, a ta dává protiútokům přímočarou účinnost.
Denzel Dumfries / Pokrývá celé pravé křídlo, vnáší do hry agresi a nečekané sprinty do vápna. Jeho fyzická intenzita soupeřům postupně ubírá dech a nutí je hrát v kyslíkovém deficitu.
Arsenal
Bukayo Saka / Levá obránce rozvlní, pravá je přibije k zemi. Vyráží z křídla s lehkostí tanečníka, ale zakončuje s přesností, která trestá každý centimetr prostoru.
Declan Rice / Střed hřiště má pod zámkem. Sbírá druhé míče jako buldozer a okamžitě staví protiakce. Propůjčuje Arsenalu stabilitu i sílu, bez něj se konstrukce rozpadá.
Martin Ödegaard / Mozek mužstva, co diriguje tempo jediným dotekem. Posílá přihrávky mezi linie jako ladně vedené tahy perem a jeho přehled poskytuje Gunners tvůrčí nadvládu.
Martín Zubimendi / Nová kotva ve středu pole. Vnáší pořádek do rozehrávky, kryje prostor s chladnou jistotou a uvolňuje Riceovi ruce k vyšší hře. Nenápadný architekt rovnováhy.
Viktor Gyökeres / Drží míč zády k brance, uvolňuje křídla a zakončuje s ostrostí břitvy mířené na tepnu. Dává Arsenalu razanci a gólovou průraznost.
Barcelona
Lamine Yamal / Desítka na zádech a talent, který nemá obdoby. Není otázkou, zda jednou získá Zlatý míč, ale kdy. Už loni nejvýraznější fotbalista Španělska i Ligy mistrů.
Raphinha / Křídlo na odpis? Kdepak. Proměnil se v motor Flickovy Barcelony, statisticky i herně táhl útočnou trojici. Opěvovaný lídr na vrcholu vlastní hitparády.
Pedri / Po letech bez zranění ukázal, proč ho už v šestnácti viděli jako Xaviho dědice. V záloze vládl jako král a rozvířil debatu, není-li už nejlepším záložníkem planety.
Robert Lewandowski / Pod Flickem chytil druhý dech. Veterán? Ano, ale nasázel 42 gólů a na Camp Nou už překročil stovku během tří let. Stará škola, pořád smrtící.
Pau Cubarsí / V osmnácti šéfuje obraně, jako by to byla rutina. Nový Piqué, jen elegantnější a vyspělejší, než byl Gerard v jeho věku. Flickův základní kámen celé linie.