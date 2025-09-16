Norové sledovali uzavřený trénink Slavie, vědí, kdo asi nastoupí. Novinář: Hrozná práce
Klasická evropská rutina v předvečer Ligy mistrů nevyšla podle plánu. Norští novináři se totiž v Edenu oproti běžné praxi dostali i na uzavřenou část slávistického tréninku a mohli tak se zájmem pozorovat normálně „utajované“ dílky přípravy - třeba standardní situace. „Víceméně odhalili celou základní sestavu,“ cituje server Dagslbadet reportéra Carla-Erika Torpa.
Kdo někdy pracoval na evropském zápase, ví, jak to chodí. Den před utkáním mají týmy tiskovkou konferenci, většinou několik hodin od sebe. Po ní následuje trénink přímo na stadionu, na který mají novináři většinou alespoň na 15 minut volný vstup. Mohou sledovat kvalitu trávníku, nebo kdo v týmu chybí. Hráči se obvykle jen rozkopávají a hrají hry, to nejdůležitější se děje za zavřenými dveřmi.
Tato rutina měla v úterý proběhnout i v Edenu - po patnácti minutách byli novináři opět nahnáni do útrob stadionu, žaluzie byly zataženy. Ale s podivem norských žurnalistů, kteří se při čekání na tiskovou konferenci Bodö/Glimt v tiskovém centru zdrželi, se naskytla možnost opět vyjít na tribunu.
Jak informuje norský web Dagsbladet, dveře na tribunu zůstaly otevřené, a tak se partička seveřanů vydala sledovat domácí borce v akci. Viděli prakticky celý trénink, těsně před koncem už zasáhl zástupce UEFA.
„Ochranka odvedla hroznou práci. Viděli jsme kompletní trénink, kde trénovali i standardní situace. To je nevídané, protože přesně něčeho takové se obvykle kluby bojí. Novináři také víceméně odhalili základní sestavu. Deset hráčů trénovalo standardní situace, takže není těžké vyvodit, kdo asi nastoupí. Něco takového jsem opravdu ještě neviděl,“ řekl pro Dagsbladet bývalý záložník a v současné době expert televize NRK.
Pro Slavii jde o citlivou věc, informace se mohou norským táborem samozřejmě rozkřiknout. Většina základní sestavy je jistá, pro veřejnost ale visí otazník nad pozicí levého beka. Jan Bořil je zraněný, možná i na delší dobu, Youssoupha Mbodji zase neozkoušený. Záhadou je i výchozí formace, tu snad ale norští „špiclové“ neodkoukali.