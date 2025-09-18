ZNÁMKY Slavie: Boží Provod a nevýrazný Zafeiris. Mbodji změnil horor v pohádku
Velká komplikace na začátek, Slavia byla nadšená sama ze sebe. Mbodji mužem zápasu?
Fotbalisté Slavie vstoupili do Ligy mistrů smolnou remízou 2:2, ještě v 77. minutě ale vedli o dva góly. K nejvýraznějším „sešívaným" na hřišti patřil dvougólový Youssoupha Mbodji, kvalitní výkony za sebou zanechali ale i další svěřenci Jindřicha Trpišovského. Jak výkon všech hráčů Slavie v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10 - nejlepší, 1 - nejhorší) ohodnotil deník Sport?