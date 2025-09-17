Rekord, známý moderátor z ČT i ambasador Koller. Planeo Cup si zahraje přes tisíc týmů
Jde o rekordní čísla. Do čtrnáctého ročníku Planeo Cupu, který odstartuje v polovině září, se zapojí víc než tisícovka týmů. To se stalo poprvé v historii. „Mám obrovskou radost. Jen ze silné mládežnické základny může vzejít kvalita, ze které za několik let mohou čerpat i reprezentační výběry,“ uvedl v tiskové zprávě turnaje David Trunda, šéf Fotbalové asociace České republiky.
Nárůst přihlášených týmů do Poháru mládeže FAČR Planeo Cupu je každým rokem znatelný. Jen pro srovnání – před dvěma lety naskočilo v kategoriích od osmi do třinácti let necelých 900 družstev, naposledy se jejich příliv zastavil na čísle 995.
Do letošního ročníku vstoupí ve všech šesti kategoriích 309 klubů, z nich se generuje přesně 1065 týmů. „Planeo Cup patří mezi mládežnické turnaje, které nám dělají největší radost. Především tím, kolik dětí se každý rok do této akce zapojí. Jsou to desetitisíce mladých fotbalistů a fotbalistek, pro které je to skvělý zážitek, možnost navázat nová přátelství, ale zároveň i další motivace,“ řekl Trunda.
Nový ročník odstartuje kvalifikačními turnaji, které se konají od září do listopadu a na jaře pokračují od března do dubna. Odehrají se ve třech stupních od prvních předkol, přes druhé až po závěrečnou kvalifikaci. V květnu a v červnu se utkají nejlepší týmy ve všech kategoriích na šesti finálových turnajích. Prvenství z minulé sezony Planeo Cupu obhajuje Sparta, která vyhrála deset z třinácti ročníků. Šanci však mají i kluby z nejmenších vesnic v republice.
„Herně je znát, že kluci mají opravdu dobře našlápnuto. Ještě je těžké odhadnout, jestli to někam dotáhnou, třeba až do profesionálního fotbalu. Vidím ale, že hrají s láskou. A o tom to v jejich věku je, aby je fotbal hlavně bavil, aby hráli s radostí, chutí a pak se třeba poštěstí, že z nich budou reprezentanti,“ líčil Jan Koller, ambasador Planeo Cupu, který absolvuje už třetí ročník v řadě.
„Byl jsem dva roky po sobě na finálových turnajích všech kategorií. Snažím se tam maximálně věnovat dětem, rodičům a samozřejmě sleduji i zápasy. Baví mě, jak ti kluci hrají, bojují o vítězství a jsou vidět emoce,“ pokračoval historicky nejlepší reprezentační střelec.
Mimo Kollera, bývalého útočníka Dortmundu nebo Monaka, se finálových turnajů účastní další fotbalové osobnosti a legendy. Průvodcem celého projektu je známý moderátor Pavel Čapek. „Jsme opravdu hrdí na to, že se Planeo Cup stal největší mládežnickou fotbalovou soutěží v České republice. Je skvělé sledovat, jak každým rokem roste zájem týmů a kolik mladých talentů má možnost ukázat své schopnosti,“ uvedl Tomáš Opluštil, ředitel prodejní sítě Planeo.
Systém Poháru mládeže FAČR Planeo Cupu
V září se tedy rozjíždějí předkola a kvalifikace, z nichž postupně vykrystalizují v každé kategorii nejlepší týmy pro finálové turnaje. Do nich se kvalifikuje vždy 24 družstev, která se rozdělí do čtyř skupin po šesti týmech. První dva z každé skupiny postoupí do Zlaté, týmy na třetím a čtvrtém místě do Stříbrné a páté a šesté družstvo v tabulce se kvalifikují do Bronzové skupiny.