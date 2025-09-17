Předplatné

Jaroš debutoval v LM prohrou s Interem, Liverpool porazil Atlétiko. Bayern - Chelsea 3:1

Vítězslav Jaroš během svého debutu v Lize mistrů proti Interu
ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
Český brankář Vítězslav Jaroš v úvodním kole fotbalové Ligy mistrů neodvrátil domácí porážku Ajaxu Amsterodam 0:2 s Interem Milán, který bude za dva týdny dalším soupeřem pražské Slavie. Obhájci titulu Paris St. Germain zahájili soutěž vítězstvím 4:0 nad Bergamem. V soubojích velkoklubů Liverpool zdolal 3:2 Atlético Madrid a Bayern Mnichov si poradil 3:1 s Chelsea. V podvečerních zápasech hrál Pafos bez gólů s Olympiakosem Pireus a Slavia 2:2 s Bodö/Glimt.

Jaroš držel čisté konto do 42. minuty, kdy si Thuram našel na přední tyči centr z rohového kopu a hlavou zakončil. Pouhých 98 sekund po změně stran se situace po rohu zopakovala, francouzský útočník se tentokrát prosadil křižnou hlavičkou. Oba góly mu připravil záložník Calhanoglu.

PSG proti Bergamu dominoval. Už ve třetí minutě otevřel skóre kapitán Marquinhos a v 39. minutě přidal prudkou ranou další zásah Kvaracchelija. Domácí mohli jít do poločasové pauzy s ještě větším náskokem, Barcolovu penaltu ale zneškodnil brankář Carnesecchi.

V 51. minutě se italský gólman nechal překvapit Mendesovou střelou na přední tyč. Pojistku přidal v nastavení Ramos. Pařížané navázali na vysoké vítězství z finále minulého ročníku proti jinému italskému soupeři Interu (5:0).

Ještě lepší vstup do utkání měl Liverpool, který po gólech Robertsona a Salaha brzy vedl 2:0. Atlético Madrid poprvé v éře kouče Simeoneho inkasovalo dvakrát v prvních šesti minutách hry.

Naději vrátil hostům v závěru úvodního dějství Llorente a stejný hráč v 81. minutě z voleje i díky teči bránícího McAllistera srovnal. Španělský záložník se trefil dvakrát na stadionu Anfield i před pěti lety v osmifinále, celkem tam dal čtyři ze svých sedmi gólů v Lize mistrů. Domácí trenér Slot přesto nepřišel o vítěznou oslavu dnešních 47. narozenin, ve druhé minutě nastavení rozhodl po rohu kapitán Van Dijk.

Bayern vedl v 26. minutě o dvě branky díky vlastnímu gólu Chalobaha a Kaneově penaltě. Záhy snížil po rychlém brejku Palmer, jenž tak nedopřál brankáři Neuerovi, aby ozdobil dnešní zápis do klubové historie čistým kontem. Kapitán týmu překonal legendárního Lothara Matthäuse a ve věku 39 let a 174 dní se stal nejstarším hráčem Bayernu v Lize mistrů.

V 63. minutě Kane využil Gustovy chyby v rozehrávce a technickým obstřelem znovu uklidnil svůj tým. Bayern zdolal Chelsea ve třetím soutěžním duelu po sobě.

Pafos získal při premiéře v hlavní fázi Ligy mistrů cenný bod ze hřiště favorizovaného Olympiakosu, přestože ho už v 26. minutě po druhé žluté kartě oslabil útočník Bruno. Kyperský celek se po změně stran dostal pod tlak a domácí ho přestříleli 17:6, skóre se ale nezměnilo. Olympiakos ani ve čtvrtém soutěžním zápase sezony neinkasoval, poprvé však nezvítězil.

