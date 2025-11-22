Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta a Slavia se zajímají o dánského univerzála
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 22. listopadu 2025
Sparta a Slavia stočily pozornost do Norska. Podle informací deníku Tipsbladet se zajímají o dánského univerzála Oskara Ohlenschlaegera, který aktuálně patří Fedrikstadu. Jednadvacetiletý hráč je schopný naskočit na pozicích od defenzivního záložníka až po hrotového útočníka. V této ligové sezoně zaznamenal šestadvacet zápasů a v nich nasbíral šest gólů a tři asistence. Podle Transfermarktu má současnou tržní hodnotu téměř 42 milionů korun. Oba české celky měly Ohlenschlaegera sledovat už přímo na stadionu. Vedle nich se spekuluje o interesu Salcburku, důkladně ho pozoruje také dánský Aarhus.
Zprávy ze dne 21. listopadu 2025
Přišel, odehrál pár zápasů, zaujal a dostal laso od top českého klubu. Příběh Hamidoua Kantého z brněnského Artisu prakticky kopíruje raketový vzestup dalšího Afričana Youssouphy Mbodjiho. Paralel je víc. Oba jsou leví beci a v případě obou hraje roli Slavia. Je to tak, podle informací iSportu úřadující mistr aktivně jedná o angažmá dvacetiletého Senegalce v Edenu. Více čtěte ZDE>>>
Nevypustí to do světa naplno, to by bylo krajně netaktické. Pravdou však je, že Sigma chce kádr v zimním přestupovém období posílit dalšími kvalitními hráči rovnou do základní sestavy, jako se jí to povedlo na konci léta Michalem Beranem a Ahmadem Ghalim. A měla by znovu dost investovat! Podle informací iSportu řešil olomoucký boss Pavel Hubáček v týdnu opory konkurenčního klubu, které by chtěl na Andrově stadionu. Defenziva funguje precizně, jasným cílem je rozhýbat ofenzivu. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 20. listopadu 2025
Legia Varšava může před utkáním se Spartou (příští čtvrtek) vytasit velkou trenérskou změnu! Slavný klub má mít podle polských médií zájem o příchod Marka Papszuna, veleúspěšného kouče konkurenčního Rakówa Čenstochová. Podle serveru Meczyki.pl jsou jednání už v pokročilé fázi.
16 zápasů, 13 bodů, 15. příčka. Druholigová Vlašim, která v posledních sezonách bavila fotbalem a nenápadně pokukovala i po barážových příčkách, v probíhajícím ročníku narazila a koketuje se sestupem. Předposlední celek Chance Národní Ligy sice už jednou trenéra v průběhu sezony změnil, podle více zdrojů webu iSport je před dlouhou zimní pauzou na stole druhý zásah. Laso měl dostat expardubický David Střihavka. Více čtěte ZDE>>>
Český trenér Michal Ščasný skončil po pěti měsících na lavičce Trnavy, kam se v létě vrátil po šesti letech. Mužstvo dočasně povedou ostatní členové současného realizačního týmu a sportovní ředitel Martin Škrtel. Vítěz Slovenského poháru a třetí tým uplynulého ligového ročníku pod vedením Ščasného naposledy před reprezentační pauzou prohrál 1:2 v Prešově. V tabulce je po 13 zápasech čtvrtý s osmibodovou ztrátou na vedoucí Žilinu, která odehrála o utkání více.
Zprávy ze dne 19. listopadu 2025
Generální ředitel plzeňského klubu Adolf Šádek promluvil o přestupové strategii klubu pod novým majitelem: „Pevně věřím, že v zimě dojde k výrazným posunům v kádru, ať už dovnitř, nebo ven. Abych to zasadil do kontextu - nebude se to dít ve finančních závodech. To, co se v českém prostředí dělo v poslední době, a už to někteří kolegové komentovali, toho se nebudeme chtít účastnit. Minimálně na českém trhu nepůjdeme do žádných dostihů. Ale po diskuzi s trenérem určitě budeme chtít k jeho obrazu přetvořit a možná i posunout a zkvalitnit kádr. Určitě dojde ke změnám.“
Zprávy ze dne 18. listopadu 2025
Slovácko má náhradu za odvolaného Jana Kameníka. Novým trenérem posledního celku Chance Ligy se stává Roman Skuhravý. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 17. listopadu 2025
Fotbalová Olomouc prodloužila smlouvy s mladými obránci a svými odchovanci Matějem Hadašem a Adamem Dohnálkem. Jednadvacetiletý Hadaš se klubu upsal do roku 2030. Stejně starý Dohnálek prodloužil kontrakt o jednu sezonu do roku 2029. „Oba hráči jsou našimi odchovanci a na nich chceme v klubu stavět i do budoucna, abychom zachovali identitu Sigmy, která byla výchovou vlastních hráčů vždycky proslulá. Jak Matěj, tak i Adam už ukázali v lize svůj potenciál a věřím, že ho budou i dál rozvíjet,“ řekl generální sportovní manažer Pavel Hapal.
Pikantní obchod na trase Praha-Brno? Tamní Artis, třetí tým podzimní části druhé ligy, by údajně rád přivedl na hostování záložníka Lukáše Vorlického (23). Jeden z nejkreativnějších a nejzábavnějších hráčů Chance ligy, jenž není v týmu mistra spokojený se svým herním vytížením, by se mohl objevit v Kučerově ulici během zimní pauzy. Slavia to nicméně vylučuje. „O tomto kroku nejednáme a ani ho neplánujeme,“ uvedl Jakub Splavec, ředitel strategické komunikace. „Bez komentáře,“ reagoval pro iSport Petr Kuba, generální ředitel klubu. Více čtěte ZDE>>>
Období rekordních investic, riskantních tahů i zdrženlivosti. V létě kluby Premier League utratily za přestupy historických 3,087 miliard liber (skoro 85 miliard korun). Některé posily tápou, jiné okamžitě posouvají své nové celky. Kdo trefil jackpot a kdo se spálil? Podívejte se na průběžné hodnocení nových hráčů všech týmů anglické nejvyšší soutěže ZDE>>>
Zprávy ze dne 16. listopadu 2025
Nový Vale Musa Alli? Dvěma góly proti Hranicím se (dočasně?) rozloučil se Vsetínem maličký záložník Ibrahim Afolabi Oseni (19). Devatenáctiletý kreativní záložník z Nigérie připomíná výškou bývalou oporu ze Zbrojovky či Českých Budějovic. Po devíti zápasech v MSFL (tři branky) míří podle informací webu iSport na testy do druholigové Opavy. Více čtěte ZDE >>>
Plzeň oficiálně představila Martina Vozábala jako nového sportovního ředitele, o čemž web iSport už dříve informoval. Bývalý ligový záložník naposledy působil v druholigovém Táborsku. „V Martinovi získáváme velmi zkušeného člověka, který je ztotožněný s naší vizí a bude se v nadcházejících letech podílet na sportovním rozvoji klubu,“ uvedl Adolf Šádek, generální ředitel a předseda představenstva, na klubovém webu. Dosavadní sportovní ředitel Daniel Kolář i nadále zůstává ve strukturách vedení klubu.
Zprávy ze dne 13. listopadu 2025
Karviná si pojistila klíčového záložníka! Pětadvacetiletý Denny Samko podepsal s MFK v průběhu reprezentační pauzy novou dlouhodobou smlouvu. „Za své výkony si novou smlouvu zcela určitě zasloužil. Zájem byl oboustranný, domluvili jsme se rychle a jsem rád, že Dennyho budeme i nadále vídat v našem dresu,“ hlásil pro klubový web sportovní ředitel Slezanů Lubomír Vlk. „Chtěl bych poděkovat vedení klubu za důvěru, kterou do mě vkládá. Mám radost, jak to dopadlo, a že můžeme navazovat na další práci. Máme kvalitní tým a výbornou partu,“ hlásil Samko.
Pardubický klub opustili asistenti trenéra Milan Černý s Tomášem Jablonským. Oba se dohodli se 14. týmem prvoligové tabulky na ukončení smlouvy. V klubu končí i kondiční trenér Ondřej Mach, jehož nahradí Tomáš Koukola. „Kluci se rozhodli jít vlastní cestou, požádali nás, jestli mohou v reprezentační přestávce klub opustit. Došlo k vzájemné dohodě a všechny jsme uvolnili,“ uvedl sportovní ředitel Pardubic Vít Zavřel.
Zprávy ze dne 12. listopadu 2025
Novým trenérem Wolverhamptonu, za který hraje český reprezentant Ladislav Krejčí, se podle očekávání stal Rob Edwards. Dvaačtyřicetiletý kouč za Wolves hrál a následně tam začínal i trenérskou kariéru. Největší stopu ale zanechal v Lutonu, který dotáhl v květnu 2023 až do Premier League. K „Vlkům“ jde z Middlesbrough, které úspěšně vedl k průběžné druhé příčce v Championship, ze které se přímo postupuje do Premier League.
Norwich s Matějem Juráskem se trápí. Místo postupových ambic řeší opačné starosti - s pouhými 9 body z 15 zápasů je na předposledním místě anglické Championship a momentálně bez trenéra. A v souvislosti s volným místem už se skloňují nová jména.
Tím nejčerstvějším a pro českého fanouška nejzajímavějším je Marek Papszun z Rakówa, kouč nedávného soupeře Olomouce a Sparty v Konferenční lize. Zájem o úspěšného kouče je podle polských insiderů opravdový a možnost, že vyrazí za novým dobrodružstvím, reálná. Papszun má údajně v klubu gentlemanskou dohodu, která mu dovolí ho opustit v případě možnosti atraktivního zahraničního angažmá či práce u polské reprezentace.
Zprávy ze dne 11. listopadu 2025
Nástupcem odvolaného trenéra Ivana Juriče u Bergama se stal podle očekávání Raffaele Palladino. Atalanta dnes oznámila, že nový kouč podepsal smlouvu do června roku 2027.
Sotva začal záchranářskou misi v Košicích, už končí. František Straka byl vyhozen od posledního týmu tabulky slovenské nejvyšší ligy. Končí i sportovní ředitel Marek Sapara a další členové realizačního týmu. Straka na lavičce Košic odkoučoval pět ligových duelů, vyhrál ale jen ten první (proti Michalovcům 3:2). Vítězství zapsal ještě v pohárovém duelu ve Zlatých Moravcích. „Důvodem jsou neuspokojivé výsledky A-mužstva. V tabulce máme sedm bodů, jsme poslední. Proto jsme se rozhodli ukončit spolupráci s realizačním týmem i Markem Saparou, který byl za sportovní úsek zodpovědný. Všem za jejich práci děkujeme,“ řekl k situaci prezident košického FC Dušan Trnka.
Co stálo za Strakovým koncem v klubu? Košický boss promluvil ZDE>>>
Zprávy ze dne 10. listopadu 2025
Přestupové okno plné rekordů a s ním spojená velká očekávání. Liverpool se na obranu titulu Premier League vyzbrojil opravdu velkolepě. Na Anfield zamířily posily za zhruba 483 milionů eur (11,7 miliard korun), čímž Reds vytvořili nový rekord v utracené částce za jedno přestupové období. Jenže výsledky zatím nepřichází. Z posledních deseti utkání zapsala družina Arneho Slota sedm porážek a velký podíl na tom mají právě slabé výkony nově příchozích hvězd. Zde je jejich inventura>>>