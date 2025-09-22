Předplatné

Menšík na Laver Cupu prohrál s De Minaurem. Výběr Evropy podlehl výběru světa 9:15

Jakub Menšík na Laver Cupu
Jakub Menšík na Laver Cupu
Jakub Menšík na Laver Cupu
Jakub Menšík na Laver Cupu
Jakub Menšík na Laver Cupu
Tenista Jakub Menšík na Laver Cupu
Tenista Jakub Menšík na Laver Cupu
Tenista Jakub Menšík na Laver Cupu
Tenista Jakub Menšík na Laver Cupu
Laver Cup
Tenista Jakub Menšík prohrál v závěrečný den Laver Cupu s Australanem Alexem de Minaurem 3:6, 4:6 a tým Evropy nakonec výběru světa podlehl 9:15. Rozhodující tři body v San Franciscu získal v závěrečné dvouhře Američan Taylor Fritz, který zdolal Němce Alexandera Zvereva 6:3, 7:6. Světový výběr ovládl prestižní exhibici potřetí.

Dvacetiletý Menšík nenavázal proti osmému hráči světa De Minaurovi na předchozí úspěchy, kdy porazil v úvodní den Američana Alexe Michelsena a poté uspěl i ve čtyřhře s Carlosem Alcarazem. S De Minaurem prohrál i třetí vzájemný zápas a podruhé letos.

Menšíkovi nepomohlo ani sedm es a 26 vítězných míčů. Doplatil také na 34 nevynucených chyb, De Minaur jich udělal jen 14. Odvrátil také všech pět brejkbolů. Výběr světa vedl po Australanově vítězství 12:6.

„Jsem zvyklý bojovat o své body na servisu. Tím se živím. Nejsem jako někteří jiní roboti z výběru světa,“ řekl s úsměvem na kurtu De Minaur, který během tří dnů pomohl svému týmu k sedmi bodům.

Šance Evropanů, v jejichž týmu plnil ještě roli náhradníka Tomáš Macháč, oživil poté první hráč světa Alcaraz, který porazil Argentince Francisca Cerúndola jasně 6:2, 6:1. Triumf výběru kapitána Andreho Agassiho však zpečetil Fritz, jenž zdolal ve dvou setech Zvereva.

Výběr světa oplatil Evropanům loňskou porážku z Berlína, kde prohrál 11:13. Příští rok se exhibiční soutěž se uskuteční v Londýně.

Exhibiční tenisový turnaj týmů Laver Cup v San Franciscu:

Výběr světa - Výběr Evropy 15:9
De Minaur - Menšík 6:3, 6:4
F. Cerúndolo - Alcaraz 2:6, 1:6
Fritz - Zverev 6:3, 7:6 (7:4)

