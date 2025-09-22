Zlatý míč získal Dembélé z PSG. Yamal skončil druhý, Pařížané vládli díky jízdě v LM
Nejslavnější individuální ocenění ve fotbalovém světě má nového držitele. Podle očekávání si Zlatý míč odnesl útočník PSG Ousmane Dembélé, který si kvůli slavnostnímu ceremoniálu nechal dokonce ujít ligové klání proti Marseille. V přestávkách galavečera na svém telefonu napjatě sledoval živý přenos utkání a fandil spoluhráčům, následně převzal prestižní trofej. Po triumfu v Lize mistrů, francouzské lize a francouzském poháru tak korunoval dokonalou sezonu. Pár let zpátky to přitom vypadalo, že jeho obrovský talent přijde vniveč.
„Ousmane Ballon d’Or!“ zněl hlasitý pokřik v divadlo Châtelet v Paříži, když po schodech kráčel pro ocenění francouzský střelec. Následně si blyštivou kouli převzal z rukou vítěze z roku 2005 Ronaldinha a následovala emotivní řeč.
„Jsem trochu nervózní. Přebírat tuhle trofej od jedné z největších legend v historii… Nemůžu tomu uvěřit,“ začal uvolněně.
Následovalo poděkování rodině, všem bývalým klubům a pochopitelně spoluhráčům z PSG i francouzské reprezentace. „Moji spoluhráči byli fantastičtí v celé sezoně. Tohle není jen individuální ocenění, vyhráli jsme ho všichni společně.“
V závěru proslovu se neubránil slzám a sotva dočetl poslední slova z připraveného vzkazu. Poté za novým fotbalovým velikánem na pódium vystoupala i první gratulantka – jeho dojatá matka.
Ještě než přišel na řadu hlavní chod v podobě vyhlášení vítěze v mužské kategorii, odnesla si ocenění řada dalších hvězd. Trofej pro nejlepší fotbalistku získala Aitana Bonmatíová, mezi mladými fotbalisty podle očekávání kraloval Lamine Yamal a nejlepším brankářem světa určili vybraní novináři Gianluigiho Donnarummu.
V jakých rukou spočine ta nejslavnější trofej pro nejlepšího fotbalistu planety, ovšem nikdo nevěděl až do poslední chvíle. Na galavečer do Paříže tak dorazili všichni hlavní favorité a netrpělivě vyhlíželi, kdo si Zlatý míč odnese.
Kandidátem číslo jedna byla v posledních týdnech právě superstar PSG, pro kterou byla účast na vyhlášení o něco náročnější než pro ostatní. Jeho tým totiž v pondělí večer musel nastoupit k utkání francouzské Ligue 1 proti Marseille. Od trenéra Luise Enriqueho, který byl podle očekávání oceněn jako nejlepší trenér uplynulé sezony, však dostala hlavní hvězda volno.
Drobnou kaňkou na jinak dokonalém večeru byl pro Dembélého neúspěch spoluhráčů v ligovém šlágru, kdy PSG poprvé v sezoně nebodovali naplno a podlehli 0:1. I přesto si však 28letý útočník mohl svůj večer užít.
Historické tažení PSG
V posledních letech se stalo pravidlem, že vítěz nejprestižnějšího individuálního ocenění ve světě fotbalu musí kromě svých dovedností položit na stůl i jednu z největších trofejí. Jelikož se v roce 2025 nekonala žádná velká akce na mezinárodním poli, dostává tak o to větší váhu medaile pro vítěze Ligy mistrů.
Tím pádem měli výraznou výhodu oproti ostatním fotbalisté francouzského Paris Saint-Germain, kteří vůbec poprvé v historii získali titul pro slavný pařížský klub. Ten po zásluze ovládl i kategorii nejlepšího mužského celku. A z jejich středu se logicky nabízelo jméno nejzářivější ofenzivní hvězdy.
Ousmane Dembélé se na jaře dostal do fantastické formy a v klíčovém tažení za ušatým pohárem táhl celé mužstvo. Klíčovými góly přispěl v zápasech proti Liverpoolu i Arsenalu, ve finále proti Interu Milán (5:0) pak zapsal dvě asistence.
Jeho obrovská dravost, schopnost obětovat se pro tým, neúnavné napadání obrany soupeře a zároveň fotbalová genialita, fantastický driblink i precizní technika oběma nohama ho tak vynesly až na vrchol.
„Jsem spokojený, byl to můj favorit. Je to hráč budoucnosti,“ komentoval výsledek hlasování poslední český vítěz ankety z roku 2003 Pavel Nedvěd ve vysílání stanice Nova Sport.
I přes slabší start sezony zakončil klubovou sezonu se 33 brankami a 13 asistencemi ve všech soutěžích, čímž se zařadil mezi nejproduktivnější hráče uplynulého ročníku.
Znovuzrozený promrhaný talent
Pár let zpátky by ho přitom většina fotbalové veřejnosti odepsala. Obrovský potenciál, jenž ukazoval v Rennes a později především v německém Dortmundu, se při angažmá v Barceloně vytrácel.
Vedle Messiho a spol. paběrkoval, fanoušky z Camp Nou si nikdy nezískal na svou stranu a jeho jméno bylo ještě dva roky zpět de facto synonymem neúspěchu. Obrovskou přestupovou částku 148 milionů eur nikdy nedokázal obhájit a po šesti letech v Katalánsku odcházel do Paříže s nálepkou promrhaného talentu.
On však na toto angažmá vzpomíná v dobrém. „Splnil jsem si sen, zahrát si za Barcelonu. Nastupoval jsem s velkými jmény jako Lionel Messi a Andrés Iniesta a naučil jsem se od nich spoustu věcí,“ zmínil při děkovné řeči.
Zatímco ve Španělsku jako náhrada za Neymara zklamal, v PSG, kam přicházel také jako nástupce brazilského kouzelníka, předčil veškerá očekávání a doručil tolik potřebnou trofej pro nejlepší tým v Evropě. K ní se spoluhráči přidal i francouzský titul a francouzský pohár a díky těmto úspěchům stanul na pódiu s blyštivou zlatou koulí v ruce.
Anketa Zlatý míč o nejlepšího fotbalistu světa za sezonu 2024/25:
1. Ousmane Dembélé (Fr./Paris St. Germain)
2. Lamine Yamal (Šp./Barcelona)
3. Vitinha (Portug./Paris St. Germain)
4. Mohamed Salah (Eg./Liverpool)
5. Raphinha (Braz./Barcelona)
6. Achraf Hakimi (Mar./Paris St. Germain)
7. Kylian Mbappé (Fr./Real Madrid)
8. Cole Palmer (Angl./Chelsea)
9. Gianluigi Donnarumma (It./Manchester City)
10. Nuno Mendes (Portug./Paris St. Germain)
11. Pedri (Šp./Barcelona), 12. Chviča Kvaracchelija (Gruz./Paris St. Germain), 13. Harry Kane (Angl./Bayern Mnichov), 14. Désiré Doué (Fr./Paris St. Germain), 15. Viktor Gyökeres (Švéd./Arsenal), 16. Vinícius Junior (Braz./Real Madrid), 17. Robert Lewandowski (Pol./Barcelona), 18. Scott McTominay (Skot./Neapol), 19. Joao Neves (Portug./Paris St. Germain), 20. Lautaro Martínez (Arg./Inter Milán), 21. Serhou Guirassy (Guinea/Dortmund), 22. Alexis Mac Allister (Arg./Liverpool), 23. Jude Bellingham (Angl./Real Madrid), 24. Fabián Ruiz (Šp./Paris St. Germain), 25. Denzel Dumfries (Niz./Inter Milán), 26. Erling Haaland (Nor./Manchester City), 27. Declan Rice (Angl./Arsenal), 28. Virgil van Dijk (Niz./Liverpool), 29. Florian Wirtz (Něm./Liverpool), 30. Michael Olise (Fr./Bayern Mnichov)
Nejlepší fotbalistka: 1. Aitana Bonmatíová (Barcelona), 2. Mariona Caldenteyová (obě Šp./Arsenal), 3. Alessia Russová (Angl./Arsenal)
Nejlepší brankář (trofej Lva Jašina): Gianluigi Donnarumma
Nejlepší fotbalista do 21 let (trofej Raymonda Kopy): Lamine Yamal
Nejlepší útočník (trofej Gerda Müllera): Viktor Gyökeres
Nejlepší trenér (trofej Johana Cruyffa): Luis Enrique (Paris St. Germain)
Nejlepší klub: Paris St. Germain