Krpálek na ME získal bronz. Vyhrál technikou pro děti, finále mu vzala sporná situace

Judista Lukáš Krpálek přidal do sbírky sedmou medaili z evropských šampionátů. V Podgorici získal v těžké váze nad 100 kilogramů bronz, když v boji o třetí místo udržel na zemi na ippon Ukrajince Jevhenije Baljevského. Do finále neprošel přes neutrálního soupeře Inala Tasojeva, který ho porazil kontroverzním momentem v prodloužení.

Olympijské zklamání je pryč a Lukáš Krpálek je zpátky na stupních vítězů. Na mistrovství Evropy medaili vybojoval díky svému tradičnímu umění boje v ne-waze, tedy na zemi. Ukrajince Balijevského k ní přitisknul hrudníkem a už nepustil. Soupeře si připravil přechodem, který učí děti na své Krpálek Academy.

„Tohle je přechod, který je můj velmi oblíbený, na který se dá krásně vyhrávat. Já jsem na něj vyhrál tolik zápasů, že se divím, že mi to funguje,“ smál se Krpálek v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. „Radost je samozřejmě obrovská. Musím říct, že šampionát byl extrémně těžký. První dva zápasy jsem myslel, že to nedojde do vítězného konce. Ty nejtěžší zápasy už se mi pralo mnohem líp.“

Krpálek získal první medaile v těžké váze od chvíle, co se k ní před loňskou olympiádou vrátil. Naposledy získal v roce 2023 stříbro na mistrovství světa v polotěžké váze do sto kilogramů.

Dvojnásobný olympijský vítěz v prvním zápase porazil mladého Poláka Teresiňského, loňského vicemistra Evropy v kategorii do 23 let, na wazari na chvat ura nage. Ve čtvrtfinále se těžce potýkal s Němcem Abramem. Měl už dva tresty, když využil soupeřovi chyby, který zůstal na zádech a udržel ho na ippon.

V semifinále Krpálek prohrál s neutrálním judistou, světovou jedničkou a předloňským mistrem světa Inalem Tasojevem. Vyrovnaný zápas se dostal do prodloužení, kde soupeř okontroval Krpálkův útok, oba borci spadli a rozhodčí situaci posoudili jako juko pro Tasojeva.

„Bohužel jsem upadl. Byla to taková sporná situace, ale dali mu hodnocení juko, bohužel jsem ten zápas prohrál,“ hodnotil Krpálek pro Radiožurnál Sport. „Myslím si, že jsem odešel dobrý zápas, na to, jak se dnes cítím. Když si vzpomenu na ty předchozí dva zápasy, co jsem tam předváděl za hrůzy, tak nakonec to byl dobrý zápas. Bohužel jsem ho nedotáhl do vítězného konce.“

Na mistrovství Evropy, které už v minulosti třikrát vyhrál, zapsal sedmou medaili ze čtrnácti startů.

„Bylo to krásný. Sedm ze čtrnácti, to je neskutečná úspěšnost. Dokládá to tu jeho výjimečnost,“ chválil ho reprezentační trenér Petr Lacina pro Radiožurnál Sport.