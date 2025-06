Krpálek chce na MS odvetu. Jak probíhalo soustředění v Japonsku?

Lepší trénink před vřavou světového šampionátu Lukáš Krpálek mít nemohl. Při soustředění v Japonsku se na univerzitách Nihon a Tokai ponořil do tréninkových zápasů randori s kvalitními japonskými soupeři.

„A dával jim zabrat,“ usmívá se reprezentační trenér Petr Lacina. „Na první univerzitě je menší tělocvična, bylo to velice agresivní, dynamické a intenzivní judo. Na druhé je tělocvična velká, bylo tam sto dvacet Japonců.“

Krpálek se v Japonsku v tréninkových bojích pral i s Hyogou Otou. Ten už letos vyhrál dva grandslamové turnaje.

„Vedl jsem s ním tři randori, je pro mě těžký oříšek. Věřím tomu, že pokud na tenhle zápas dojde, podaří se mi ho udolat,“ řekl Krpálek. „Celkově bych projev v Japonsku hodnotil, že to bylo suprové. Kombinoval jsem všechny možné techniky, cítil jsem se dobře jak po silové stránce, tak po technické. Kdyby to tak bylo na samotném mistrovství světa, věřil bych, že opravdu můžu dojít daleko.“

Krpálek už ví, že se v Budapešti v prvním kole střetne s Belgičanem Yvesem Ndaem. Pro čtvrtfinále chytil vyhlídku podsaditého Korejce Kima Minjonga. Ten patří k takzvaným špalkům, chlapíkům s nižším těžištěm, se kterými Krpálek mívá potíže. Na světových šampionátech ho Kim vyřadil už v roce 2022 v Taškentu ve třetím kole a vloni v Dauhá v semifinále.

Čas na pomstu

Ve druhé části pavouka jsou Japonec Ota a taky neutrální závodník Inal Tasojev, který Krpálka porazil na dubnovém mistrovství Evropy v Podgorici v prodloužení, když rozhodčí kontroverzně posoudili klíčovou situaci semifinálového zápasu.

„Tyhle výzvy, když jdu do zápasu s tím, že mám soupeřovi co vracet, mám rád. Semifinále mohlo být nějakým způsobem sporné. Vždycky jsem zastával to, že jsem měl dostatek času, abych ho porazil způsobem, který by rozhodčí uznal. Beru, že jsem prohrál. Pro mě je obrovská motivace mu to vrátit a zkusit ho porazit při tomhle šampionátu,“ uvedl Krpálek.

Zatím není jisté, jestli bude mít u tatami v Budapešti k dispozici svého trenéra Petra Lacinu, který si při nohejbale přetrhl achilovku a v pátek ho čeká operace.

„Krpoš do mě furt hučí, že bych měl startovat na veteránech, že mě půjde koučovat. Já jsem mu říkal, že bych se na to musel připravit s mladými, nařezanými závodníky. Tak jsem odpověděl: Ne, já bych se zranil. Tak jsem šel hrát radši nohejbal,“ usmívá se Lacina, který nevylučuje, že v úterý do Budapešti odcestuje.

Krpálek je připravený na obě varianty. Pokud by Lacina po operaci nemohl do Budapešti vyrazit, budou ve spojení na dálku.

„Věřím, že Lacoš je na sebe tak přísný, že to zvládne, z operace se rychle zotaví a že tam se mnou dopajdá,“ řekl Krpálek. „Pokud ne, věřím, že se to povede dát i bez něj. Přece jenom už mám za sebou pár turnajů, kde Lacoš chyběl, a nějakým způsobem se to dařilo.“