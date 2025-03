Krpálek překvapil, výrazně přibral a vrací se na tatami: Žádné staré železo!

Chtělo to hmotu. Lukáš Krpálek i v těžké váze vždycky těžil z dynamiky, techniky a vytrvalosti. Pro budoucnost ale zapracoval i na síle. Oproti své loňské závodní váze přibral skoro deset kilo a s obry juda se jde prát s novou chutí.

Kam jste se v přibírání dostal?

„Váhu se nám podařilo dostat na nějakých 125 kilo, a to jsem byl sám zvědavý, co to se mnou udělá na žíněnce. Musím říct, že jsem z toho byl opravdu nadšený. Když jsem byl na soustředění v Mittersillu, tak to bylo něco nádherného, cítil jsem se naprosto skvěle. Takže doufám v to, že to bude dobrá cesta, kterou jsme se vydali.“

Jak se vám vydařil návrat k tréninku po delší pauze po olympiádě?

„Já myslím, že celé to období návratu do judistické přípravy bylo důležité. Z Mittersillu jsem se tedy vrátil trošku pochroumaný s lokty, a chodil jsem s tím potom k profesoru Kolářovi na různé opichy a punkce. Proto pro mě byl leden takový náročnější.“

S kým jste se v poslední době konfrontoval na tatami?

„Právě v Mittersillu jsem se pral snad se všemi. Byli to Ázerbájdžánci, Uzbeci a další, konkurence tam byla obrovská. Musím říct, že se mi pralo opravdu skvěle s kýmkoliv. A tím, že mám teď tu váhu trošku výš, než jak tomu bylo normálně, tak se mnou jen tak netahají ti judisti, kteří mají sto padesát nebo sto šedesát kilo.“

Od vašeho posledního ostrého startu uplynulo více než sedm měsíců. Jak se od té doby změnil Lukáš Krpálek jako judista?

„To samozřejmě ukážou samotné závody. Moc se na to těším, chuť vrátit se do zápasů tady je už od začátku roku, kdy jsme uvažovali o startu na nějakém dřívějším turnaji. Ale pro mě bylo důležitější připravit tělo na to, abych byl schopen se zase prát na sto procent. Chuť mám obrovskou a beru to spíš jako novou výzvu zkusit ještě něco urvat.“

Jak blízko jste optimální formě?

„Tohle je pro mě přípravný turnaj. Samozřejmě i ten je důležitý a chci na něm uspět, ale beru ho hlavně jako přípravu směrem k mistrovství Evropy a mistrovství světa, na kterých bych chtěl v letošním roce startovat. Proto je důležité se právě už teď rozeprat a vlétnout do závodní praxe.

Na Grand Prix v Rakousku navazujete na triumfy z posledních dvou sezon. Je to pro vás motivace?

„Rozhodně to určitá motivace je. Samozřejmě to nějakým způsobem svazující být může, ale znovu říkám, že je to pro mě přípravný turnaj. Může se stát, že se nevydaří, což si ale nepřipouštím. V mojí váhové kategorii je tolik skvělých jmen, že je to obrovská výzva nastoupit po delší době a zkusit je zase porazit.“

Jaké ambice do turnaje máte?

„Ať se budu prát s kýmkoliv, tak jim rozhodně budu chtít ukázat, že Krpoš ještě do starého železa nepatří a že je ještě nějakou chvíli chce a bude na té žíněnce trápit. Je pro mě obrovská výzva ukázat těm mladým, že na to ještě mám. Nechci mluvit o konkrétních ambicích, ale rád bych navázal na ty dva předešlé triumfy na tomto turnaji a odvezl si medaili.“