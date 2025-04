Vítězové OH, čeští mistři světa i unikátní trofej. Ostrava chystá další beachvolejbalovou show

Od sezony 2025 došlo na turnajích ELITE k rozšíření zápasového pavouka na 24 týmů v obou kategoriích. „Je to o kus větší práce a složitější logistika. Denní režim a systém zápasů bude skutečně začínat brzy ráno o půl deváté. Bude to našlapané až do večera,“ navnazuje Marek Pakosta.

Skutečně se bude na co dívat. Středa začne kvalifikacemi, po nichž přijdou na řadu skupiny. Play off odstartuje v pátek, o víkendu turnaj vyvrcholí. Možná i za účasti českých reprezentantů. Ženskými jedničkami jsou Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou, v mužské kategorii se největší naděje vkládají k Ondřeji Perušičovi a Davidu Schweinerovi. Světová konkurence však bude obrovská.

„Před lety jsme si dali za cíl, že chceme vytvořit turnaj, který bude dobře a pozitivně hodnocen ze strany hráčů, což se nám daří. Dlouhodobě jsme v top třech turnajích celé série z pohledu hodnocení hráčů. Teď máme turnaj rozjednaný na další tři roky, to znamená 2026 až 2028, prostě do konce olympijského cyklu. Během letošního turnaje budeme mít vzácnou návštěvu, přijede prezident Mezinárodní volejbalové federace,“ těší Pakostu.

„Je poměrně zavazující držet dlouhodobě vysoký nadstandard celé akce, ať už pro hráče, fanoušky, televizní diváky nebo i pro partnery. Snažíme se neustále přicházet s novými věcmi mimo samotný sportovní zážitek,“ říká Martin Duka, ředitel turnaje ze spolupořádající agentury RAUL.

Akce bývá úspěšná i díky celé řadě partnerů, mezi nimiž je J&T Banka, PURPOSIA Group, Moravskoslezský kraj či Statutární město Ostrava. „Je to neobyčejný zážitek pro celé město a pro všechny návštěvníky. Dnes je to jedna z nejlepších akcí, kterou v Ostravě vůbec máme,“ má jasno primátor Jan Dohnal.

Organizátory těší i značný zájem o vstupenky. Z pěti hracích dnů už zbývají lístky jen na středu a čtvrtek. „Víkend byl vyprodaný během 48 hodin. V tuto chvíli máme plný i pátek, takže pokud jsou ještě nějací zájemci, nabízím středu a čtvrtek. Každopádně překvapilo nás to. Čekali jsme, že turnaj bude vyprodaný už během první zvýhodněné vlny, ale těch 48 hodin bylo poměrně rychlých. Potvrzuje to, že akce je úspěšná a je o ni velký zájem,“ libuje si Duka.

Více než měsíc před úvodním zápasem bylo odhaleno i jedno překvapení. Vítězné páry ostravského turnaje získají zcela novou trofej, která se dá rozpůlit. „Rozměry zůstala stejná. Jediné, co se změní, je to, že si každý domů odveze svou půlku. Měl by to být světový unikát,“ komentuje autor poháru Radovan Šťastný.