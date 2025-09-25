Česko - Írán 3:1. Volejbalová pohádka na MS pokračuje! Národní tým čeká boj o medaile
Absolutní senzace! Čeští volejbalisté pokračují v neuvěřitelné jízdě na mistrovství světa na Filipínách. Ve čtvrtečním čtvrtfinále národní tým dokázal zdolat Írán 3:1 na sety (22:25, 27:25, 25:20, 25:21) a postoupil do bojů o medaile. V sobotním semifinále se svěřenci trenéra Jiřího Nováka utkají s vítězem odpoledního duelu mezi USA a Bulharskem.
Už postupem do čtvrtfinále se čeští volejbalisté postarali o nejlepší výsledek na MS od rozdělení federace. Na umístění nejhůře do čtvrtého místa se čekalo od roku 1970, kdy byla tehdejší československá reprezentace čtvrtá. Předtím Československo získalo šest medailí včetně dvou zlatých.
Čeští volejbalisté vstoupili do zápasu nervózně, po několika chybách prohrávali 4:9. Pak s přispěním čtyřbodové série při podání blokaře Antonína Klimeše srovnali na 11:11 a dlouho se oba týmy přetahovaly o každý bod. Do koncovky se šlo za stavu 20:20, jenže pak zaúřadoval íránský servis. Asijský tým po dvou českých chybách na příjmu odskočil na 23:20 a set vyhrál 25:22.
Ani ve druhém setu se českým volejbalistům nedařilo dostat protivníka pod tlak. Úvodní tříbodový náskok íránského týmu sice tentokrát smazali rychleji, ale pak se opakovala přetahovaná o každý bod. Íránci lépe podávali, naopak čeští hráči až na výjimky íránské přihrávce neškodili.
Skvělé představení Vašiny
V koncovce znovu Írán odskočil o dva body a měl na ruce vedení 23:20, když český příjem přeletěl přímo na druhou polovinu sítě. Kapitán Šarífí Murtazá ale snadný útok nasměroval do autu a vzápětí střídající Marek Šotola blokem srovnal na 22:22.
Česko pak odvrátilo setbol a Šotola esem vypracoval vedení 25:24. Tuto šanci sice ještě čeští volejbalisté nevyužili, ale po útoku univerzála Patrika Indry přišla další a tu proměnil smečař Lukáš Vašina esem.
Ve třetím setu se poprvé dostali svěřenci Jiřího Nováka do výraznějšího vedení. O tříbodový náskok několikrát přišli, ale vždy rychle odskočili znovu a do koncovky šli s vedením 20:18. Pak za základní čarou úřadoval Vašina, který íránským volejbalistům hodně komplikoval život, a Češi obranou i protiútoky bodovali. Odskočili na 23:18 a po úspěšné výzvě trenéra Jiřího Nováka, který reklamoval dotek sítě íránského bloku, měli pět setbolů. Druhý z nich proměnili díky soupeřovu zkaženému podání.
Lepší energie zůstala na české straně sítě i ve čtvrté sadě. Češi se překonávali v obraně. Důkazem byla dlouhá výměna, kdy Vašina několikrát útočil a nechal se vykrýt, než poslal míč na soupeřovu palubovku a poslal Česko do vedení 10:5. Přes několik drobných zaváhání už čeští volejbalisté nepustili Íránce na dostřel. Druhý mečbol proměnil smečař Jan Galabov úspěšným útokem z vysoké nahrávky.
Ve velkých kolektivních halových míčových sportech, tedy basketbalu, házené a volejbalu, je samostatné Česko teprve podruhé na MS v semifinále. Dosud to dokázaly jen stříbrné basketbalistky na šampionátu v domácím prostředí v roce 2010.