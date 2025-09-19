MS v silniční cyklistice 2025: program, výsledky, trasa a jak dopadli Češi
Mistrovství světa v silniční cyklistice 2025 odstartovalo 21. září a zavítalo do africké Rwandy. Rozhodnutí UCI o pořádání šampionátu v tomto místě čelilo kritice vzhledem k válce v sousedním Kongu. Mistrovství tak odřekla řada hvězd, ta nejzářivější, obhájce titulu Tadej Pogačar, však ve Rwandě nechyběla. Program, trasu, konečné výsledky a jak si vedli Češi, se dozvíte v následujících řádcích.
Program MS v silniční cyklistice 2025 Rwanda
Datum a čas
Závod
Výsledky
21.9., 10:10
Časovka - Ženy Elite
(31,2 km)
1. Reusserová (Švýc.) 43:09, 2. Van der Breggenová -51,
21.9., 13:45
Časovka - Muži Elite
1. Evenepoel (Belg.) 49:46,
22.9., 10:35
Časovka - Ženy do 23 let
(22,6 km)
1. Bäckstedtová (Brit.) 30:56, 2. Chladoňová (SR) -1:50,
22.9., 13:35
Časovka - Muži do 23 let
(31,2 km)
1. Söderqvist (Švéd.) 38:24,
23.9., 10:45
Časovka - Juniorky
(18,3 km)
1. Arensová (Niz.) 25:47,
23.9., 14:00
Časovka - Junioři
(22,6 km)
1. Mouris (Niz.) 29:07,
24.9., 12:30
Časovka - Štafeta týmů - mix
(41,8 km)
1. Austrálie (Chapmanová, Sprattová, Wilsonová-Haffendenová, Matthews, Plapp, Vine) 54:30,
25.9., 13:05
Silniční závody - Ženy do 23 let
(119,3 km)
1. Geryová 3:23:26,
26.9., 08:00
Silniční závod - Junioři
(119,3 km)
1. Hudson (Brit.) 2:55:19,
26.9., 12:00
Silniční závod - Muži do 23 let
(164,6 km)
1. Finn (It.) 3:57:27,
27.9., 08:20
Silniční závod -Juniorky
(74 km)
1. Ostizová (Šp.) 2:09:19,
27.9., 12:05
Silniční závod - Ženy Elite
(164,6 km)
1. Vallieresová (Kan.) 4:34:48, 2. Fisherová-Blacková (N. Zél.) -23, 3. Garcíaová (Šp.) -27, 4. Chabbeyová (Švýc.) -41, 5. Markusová (Niz.) - 57, 6. Niedermaierová (Něm.) -1:17.
28.9., 09:45
Silniční závod - Muži Elite
(267,5 km)
1. Pogačar (Slovin.) 6:21:20, 2. Evenepoel (Belg.) -1:28, 3. Healy (Ir.) -2:16, 4. Skjelmose (Dán.) -2:53, 5. Skujinš (Lot.) -6:41, 6. Ciccone (It.) -6:47, ...Boroš, Vaníček (oba ČR) nedokončili.
Trasa silničního závodu mužů na MS ve Rwandě
Poprvé v historii se mistrovství světa v cyklistice přesunulo do slunné Afriky, konkrétně do Rwandy, což svým umístěním vzbuzovalo určité kontroverze kvůli válce v sousedním Kongu.
Závod žen měřil 164,6 km a dámy čekalo převýšení 3350 metrů. Společně s nadmořskou výškou okolo 1400 metrů nad mořem to byla pro závodnice opravdová výzva. Celkem jely11 okruhů v okolí hlavního města Kigali.
Muži jeli po podobné trati jako ženy, ale absolvovali celkem 15 okruhů a jednou i rozšířenou trať. Celkově je čekalo 267,5 km a převýšení 5475 metrů. Trať tak prověřila jak ženy, tak muže na hranici jejich možností.
Kompletní trasa a profil mužského závodu
Česká nominace na MS v cyklistice 2025
Šestnáct reprezentantů v silniční cyklistice hájilo české barvy ve Rwandě. České výpravě chyběli Jan Hirt, Pavel Bittner nebo Mathias Vacek či Jakub Otruba. Co se týče Mathiase Vacka, nebyl uvolněn svou stájí a soustředí se na nadcházející mistrovství Evropy.
Silniční cyklistika
Muži - elite
Michael Boroš, Šimon Vaníček (všichni silniční závod).
Ženy do 23 let
Julia Kopecký (časovka a silniční závod), Barbora Němcová (silniční závod).
Muži do 23 let
Alberto Carlo Monti (časovka a silniční závod), Martin Bárta, Pavel Novák, Tomáš Přidal, Štěpán Zahálka (všichni silniční závod).
Junioři
Jakub Zaňka (časovka a silniční závod), Filip Novák, Jiří Rejzek (oba silniční závod).
Juniorky
Anna Hanáková, Karolína Špicarová (obě časovka a silniční závod), Antonie Cermanová, Anežka Kysilková (obě silniční závod).
Hvězdy startující a MS v cyklistice Rwanda 2025
Umístění mistrovství v Africe se neobešlo bez řady omluv závodníků, které kvůli obavám o bezpečnost a případnou nákazu tropickými nemocemi neuvolnily domovské kluby. Přesto jsme se i zde dočkali řady hvězd. Tou nejzářivější je Slovinec Tadej Pogačar, který se představil jak v časovce, tak i v silničním závodu. Fanoušci se mohli těšit i na Remca Evenepoela nebo Primože Rogliče.