MS v silniční cyklistice 2025: program, výsledky, trasa a jak dopadli Češi

Tadej Pogačar by rád obhájil titul mistra světa v silniční cyklistice
Tadej Pogačar by rád obhájil titul mistra světa v silniční cyklistice
Mistrovství světa v silniční cyklistice 2025 odstartovalo 21. září a zavítalo do africké Rwandy. Rozhodnutí UCI o pořádání šampionátu v tomto místě čelilo kritice vzhledem k válce v sousedním Kongu. Mistrovství tak odřekla řada hvězd, ta nejzářivější, obhájce titulu Tadej Pogačar, však ve Rwandě nechyběla. Program, trasu, konečné výsledky a jak si vedli Češi, se dozvíte v následujících řádcích.

Program MS v silniční cyklistice 2025 Rwanda

Datum a čas

Závod

Výsledky

21.9., 10:10

Časovka - Ženy Elite

(31,2 km)

1. Reusserová (Švýc.) 43:09, 2. Van der Breggenová -51,
3. Volleringová (obě Niz.) -1:04

21.9., 13:45

Časovka - Muži Elite
(40,6 km)

1. Evenepoel (Belg.) 49:46,
2. Vine (Austr.) -1:14,
3. Van Wilder (Belg.) -2:36

22.9., 10:35

Časovka - Ženy do 23 let

(22,6 km)

1. Bäckstedtová (Brit.) 30:56, 2. Chladoňová (SR) -1:50,
3. Venturelliová (It.) -2:11,
...22. J. Kopecký (ČR) -4:44

22.9., 13:35

Časovka - Muži do 23 let

(31,2 km)

1. Söderqvist (Švéd.) 38:24,
2. Pringle (N. Zél.),
3. Decomble (Fr.) oba -1:04,
...23. Monti (ČR) -4:01.

23.9., 10:45

Časovka - Juniorky

(18,3 km)

1. Arensová (Niz.) 25:47,
2. Ostizová (Šp.) -35,
3. Gissingerová (Nor.) -37,
...25. Špicarová -2:40,
34. A. Hanáková (obě ČR) -3:58.

23.9., 14:00

Časovka - Junioři

(22,6 km)

1. Mouris (Niz.) 29:07,
2. Barry (USA) -6,
3. Van Kerckhove (Belg.) -8,
...16. Zaňka (ČR) -1:16.

24.9., 12:30

Časovka - Štafeta týmů - mix

(41,8 km)

1. Austrálie (Chapmanová, Sprattová, Wilsonová-Haffendenová, Matthews, Plapp, Vine) 54:30,
2. Francie (Kerbaolová, Labousová, Squibanová, Armirail, Seixas, Sivakov) -5,
3. Švýcarsko (Liechtiová, Reusserová, Rüeggová, Christen, Küng, Schmid) -10.

25.9., 13:05

Silniční závody -  Ženy do 23 let

(119,3 km)

1. Geryová 3:23:26, 
2. Chladoňová (SR) -2,
3. Blasiová (Šp.) -12, .
..19. Kopecký -1:44,
26. Němcová (obě ČR) -5:13.

26.9., 08:00

Silniční závod - Junioři

(119,3 km)

1. Hudson (Brit.) 2:55:19,
2. Blanc (Fr.),
3. Jackowiak (Pol.) oba -16,
...37. F. Novák -6:31, 45. Zaňka -10:37, 53. Rejzek (všichni ČR) -11:08.

26.9., 12:00

Silniční závod - Muži do 23 let

(164,6 km)

1. Finn (It.) 3:57:27,
2. Huber (Švýc.) -31,
3. Schrettl (Rak.) -1:13,
...51. Monti -16:17, 53. Přidal -16:59, Zahálka, Bárta (oba ČR) nedokončili.

27.9., 08:20

Silniční závod -Juniorky

(74 km)

1. Ostizová (Šp.) 2:09:19,
2. Pegolová (It.),
3. Grossmannová (Švýc.) obě stejný čas,
...25. Špicarová -1:15, 42. Kysilková -8:32, 46. Cermanová -12:14, A. Hanáková (všechny ČR) nedokončila.

27.9., 12:05

Silniční závod - Ženy Elite

(164,6 km)

1. Vallieresová (Kan.) 4:34:48, 2. Fisherová-Blacková (N. Zél.) -23, 3. Garcíaová (Šp.) -27, 4. Chabbeyová (Švýc.) -41, 5. Markusová (Niz.) - 57, 6. Niedermaierová (Něm.) -1:17.

28.9., 09:45

Silniční závod - Muži Elite

(267,5 km)

1. Pogačar (Slovin.) 6:21:20, 2. Evenepoel (Belg.) -1:28, 3. Healy (Ir.) -2:16, 4. Skjelmose (Dán.) -2:53, 5. Skujinš (Lot.) -6:41, 6. Ciccone (It.) -6:47, ...Boroš, Vaníček (oba ČR) nedokončili.

Trasa silničního závodu mužů na MS ve Rwandě

Poprvé v historii se mistrovství světa v cyklistice přesunulo do slunné Afriky, konkrétně do Rwandy, což svým umístěním vzbuzovalo určité kontroverze kvůli válce v sousedním Kongu.

Závod žen měřil 164,6 km a dámy čekalo převýšení 3350 metrů. Společně s nadmořskou výškou okolo 1400 metrů nad mořem to byla pro závodnice opravdová výzva. Celkem jely11 okruhů v okolí hlavního města Kigali.

Muži jeli po podobné trati jako ženy, ale absolvovali celkem 15 okruhů a jednou i rozšířenou trať. Celkově je čekalo 267,5 km a převýšení 5475 metrů. Trať tak prověřila jak ženy, tak muže na hranici jejich možností.

Kompletní trasa a profil mužského závodu

Silniční závod - Muži Elite

Profil silničního závodu - Muži Elite

Česká nominace na MS v cyklistice 2025

Šestnáct reprezentantů v silniční cyklistice hájilo české barvy ve Rwandě. České výpravě chyběli Jan Hirt, Pavel Bittner nebo Mathias Vacek či Jakub Otruba. Co se týče Mathiase Vacka, nebyl uvolněn svou stájí a soustředí se na nadcházející mistrovství Evropy.

Silniční cyklistika

Muži - elite

Michael Boroš, Šimon Vaníček (všichni silniční závod).

 

Ženy do 23 let

Julia Kopecký (časovka a silniční závod), Barbora Němcová (silniční závod).

 

Muži do 23 let

Alberto Carlo Monti (časovka a silniční závod), Martin Bárta, Pavel Novák, Tomáš Přidal, Štěpán Zahálka (všichni silniční závod).

 

Junioři

Jakub Zaňka (časovka a silniční závod), Filip Novák, Jiří Rejzek (oba silniční závod).

 

Juniorky

Anna Hanáková, Karolína Špicarová (obě časovka a silniční závod), Antonie Cermanová, Anežka Kysilková (obě silniční závod).

Hvězdy startující a MS v cyklistice Rwanda 2025

Umístění mistrovství v Africe se neobešlo bez řady omluv závodníků, které kvůli obavám o bezpečnost a případnou nákazu tropickými nemocemi neuvolnily domovské kluby. Přesto jsme se i zde dočkali řady hvězd. Tou nejzářivější je Slovinec Tadej Pogačar, který se představil jak v časovce, tak i v silničním závodu. Fanoušci se mohli těšit i na Remca Evenepoela nebo Primože Rogliče.

