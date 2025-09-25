250:1? Bláznivý kurz na Čechy nikdo před MS nevsadil. Teď se kolem volejbalu točí miliony
Zájem o sázení na zápasy volejbalové reprezentace po úspěchu na mistrovství světa roste, je na úrovni lepších zápasů fotbalové ligy. Běžně volejbal sázkaře tolik netáhne. Vyplývá to z odpovědí sázkových kanceláří na dotaz ČTK. Ty uvedly, že na české zápasy ve vyřazovací fázi šampionátu přijímají sázky za jednotky milionů korun. Ve skupinové fázi lidé sázeli spíše proti českému týmu, obrat nastal až při osmifinálovém duelu s Tuniskem, na který se sázelo zatím nejvíc. Po výhře v dnešním čtvrtfinále s Íránem postoupil národní tým už do semifinále.
„Volejbal obecně sázkaře tolik netáhne, ale to se teď změnilo a české zápasy na mistrovství světa dosahují milionových náběrů na úrovni lepších zápasů fotbalové Chance Ligy. S Íránem to bylo kolem sedmi milionů korun,“ řekl mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava.
Ještě více peněz prosázeli Češi podle něj při duelu s Tuniskem, a to přes deset milionů korun. „Hodně lákají live sázky na průběh utkání. Ve volejbale je hodně bodů a rychle se to střídá, řekněme podobně jako v tenisu. Sázkám teď pomáhá i to, že se hraje dopoledne našeho času,“ dodal Hadrava.
Před začátkem turnaje sázející ani bookmakeři Česku příliš nevěřili. Na celkový triumf národního týmu byl podle mluvčího Fortuny Petra Šraina kurz 500:1 a na postup do nejlepší čtyřky kurz 20:1. Největším favoritem bylo v kurzu 3,5:1 Polsko.
„Náběry na šampionát se budou pohybovat do 35 milionů korun. Aktuální senzační jízda českých reprezentantů ale samozřejmě zaujala i sázkaře, zejména duely našeho týmu, o které je v porovnání s jinými zápasy více než dvojnásobný zájem,“ uvedl Šrain.
Volejbalové mistrovství má podle Šraina mezi sázejícími velkou konkurenci. Pro běžné sázkaře jsou podle něj větším tahákem zápasy českých fotbalových klubů v evropských pohárech a také blížící se parlamentní volby.
Hadrava k tomu dodal, že kurz na to, že se Češi umístí do třetího místa, byl před šampionátem 250:1. U Tipsportu na tuto zanedbatelnou a na první pohled spíš bláznivou možnost nebyla tehdy podle něj uzavřena jediná sázka. Aktuálně je kurz na celkové vítězství českého týmu 15:1, Tipsport na něj přijal asi stovku tiketů.
Na umístění nejhůře do čtvrtého místa na mistrovství světa ve volejbale čekali Češi od roku 1970, kdy byla tehdejší československá reprezentace čtvrtá. Předtím Československo získalo šest medailí včetně dvou zlatých. Ve velkých kolektivních halových míčových sportech, tedy basketbalu, házené a volejbalu, je samostatné Česko teprve podruhé na mistrovství světa v semifinále. Dosud to dokázaly jen stříbrné basketbalistky na šampionátu v domácím prostředí v roce 2010.