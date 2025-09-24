Předseda svazu Pakosta o historickém úspěchu volejbalistů: Daří se poskládat to nejlepší
Mužská volejbalová reprezentace zažívá nádherné období. Poprvé od rozdělení federace postoupila do čtvrtfinále mistrovství světa, v němž vyzve ve čtvrtek od 9:30 SEČ Írán. S asijským soupeřem se naposledy utkala v olympijské kvalifikaci před dvěma lety, kdy zvítězila 3:1 na sety. „Beru to jako každý jiný zápas, ale může to být historické,“ říká pro deník Sport a web iSport.cz předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta.
Český výběr odehrál na filipínském světovém šampionátu už čtyři zápasy. Na úvod přehrál Srby a poté padl s Brazílií. Štempl k postupu do vyřazovací části dodal v závěrečném utkání skupiny H s Čínou, kterou přehrál 3:0. Stejně suverénně si počínal i v osmifinále s Tuniskem, vstupenku do elitní společnosti osmi nejlepších týmů na světě si zajistil po setech 25:19, 25:18 a 25:23.
„Postup je samozřejmě skvělý. Věděl jsem, že osmifinále máme hratelné, což byla trošku kompenzace za extrémně těžkou skupinu,“ myslí si volejbalový předseda Marek Pakosta. „Vždycky je horší, když člověk sedí někde za lavičkou na tribuně a do zápasu nemůže zasáhnout. Z pozice diváka je to těžší, než když na sobě máte dres. Byl jsem ale klidnější i vzhledem k tomu, že vstup do zápasu nám vyšel, kluci hráli v pohodě a první dva sety měli navrch. Samozřejmě mě potěšilo, jak dokázali otočit třetí set.“
Právě v závěrečném dějství prohrávali svěřenci Jiřího Nováka už o sedm bodů, díky famóznímu závěru ale nakonec slavili oni. Volejbalová reprezentace tak postoupila poprvé od mistrovství světa 1986 mezi nejlepších osm mužstev.
„Myslím si, že v práci s mládeží děláme dobré kroky. Nicméně tady na Filipínách se daří především to, že umíme poskládat to nejlepší, co aktuálně máme v českém volejbale k dispozici. Dokážeme to zasadit do nějakého rámce a dáváme tomu přidanou hodnotu v podobě týmového výkonu,“ líčí Pakosta.
„Podařilo se nám dát všechno dohromady a ideálně to poskládat. V našem sportu, i ostatních týmových, je to hrozně těžké, zvlášť když si představíte, že máme víc zemí, kde se volejbal hraje. Je skvělé se takhle prosadit,“ těší předsedu Českého volejbalového svazu.
Ve čtvrtfinále šampionátu se Češi utkají s Íránem, který v základní skupině předčil Egypt i domácí Filipíny. V prvním kole play off si poradil se Srbskem, přestože s ním dvakrát prohrával. „Je to za mě přijatelný soupeř vzhledem k tomu, jaké další týmy jsou v top osmičce,“ hlásí Pakosta.
„Měli jsme tu možnost vidět Italy, kteří Belgii smázli jednoznačně 3:0. I Poláci jsou za mě těžší soupeř, Američané tady taky předvádějí skvělý volejbal. Írán je sice přijatelný, ale těžko předvídatelný. Je to tým, který dokáže odehrát úplně famózní zápasy, ale také tým, který když se ocitne pod tlakem, některé věci mu nefungují. Doufejme, že se klukům povede soupeře přehrát,“ přeje si bývalý volejbalový i beachvolejbalový reprezentant.
Mistrovství světa zatím přineslo hromadu překvapivých výsledků. Hned po základní skupině se s turnajem rozloučili Němci, Francouzi nebo Japonci. Nečekaný konec kousali i Brazilci, jeden z českých soupeřů ve skupině. „Špička v mužském volejbale je hodně široká. Když se objevila těžká a vyrovnaná skupina, jako ta naše, stačilo jen jedno zaváhání k tomu, aby tým nepostoupil,“ popisuje Pakosta.
„V naší skupině měly tři týmy po dvou výhrách, Brazilci, Srbové a my. Brazílie nakonec na tom byla v počtu uhraných setů nejhůř a možná trošku překvapivě tak cestovala domů,“ doplňuje.
Úspěch v nahuštěné a vyrovnané světové konkurenci může českému volejbalu do budoucna pomoct, třeba i při výchově nejmenších. „Určitě nepatříme mezi sporty, které mají problém nabírat děti. Pro nás je velkou výhodou, když někdo má somatické předpoklady, rychlost, obratnost a k tomu nezbytnou výšku. Tady si můžeme konkurovat s jinými sporty, jakými jsou basketbal nebo házená. My se soustředíme na to, abychom měli efektivnější systém práce s mládeží. To, co nás limituje, je stav infrastruktury pro týmové sporty. Potřebujeme i víc kvalitních trenérů právě v nejnižších kategoriích, kde se děti potřebují volejbal naučit technicky správně,“ dodává Pakosta.