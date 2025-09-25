Vtipný rozhovor s českým hrdinou: Je mi 35, mám lehký pupek a jsem ve čtyřce na světě
Úžasná jízda českých volejbalistů pokračuje, další zastávku bude mít v semifinále mistrovství světa! Svěřenci Jiřího Nováka předvedli ve čtvrtfinále s Íránem snový obrat a místenku mezi nejlepší čtveřicí si zajistili po setech 22:25, 27:25, 25:20 a 25:21. Galabovův proměněný mečbol odpálil obrovskou euforii, takový úspěch zatím český volejbal nezažil. „Jsme ve čtyřce, je neuvěřitelné tohle říct,“ nechápal Luboš Bartůněk po senzačním postupu.
V základní skupině filipínského světového šampionátu nechali Češi za sebou Čínu i favorizovanou Brazílii, v osmifinále pak jednoznačně přehráli Tunisko. Když o kolo později porazili i nevyzpytatelný, ale o to víc ambiciózní Írán, sen se stal skutečností. Dosud nejlepším českým výsledkem od rozdělení federace bylo 10. místo z MS 2010, od té doby však národní tým na světové akci chyběl.
„Mně to furt nedochází, možná později večer. Kdyby mi tohle někdo řekl, asi ho pošlu někam. Je to neuvěřitelné, nemám slov. My jsme tady rozhodně nejeli s tím, že sem pojedeme na výlet. Sám nevěřím, jak dokážeme hrát konstantně, dobře, bojujeme jeden za druhého a nic nevzdáme. To je klíč, proč jsme ve čtyřce,“ radoval se Luboš Bartůněk v rozhovoru pro Českou televizi.
Český nahrávač pak bavil dál. Když mluvil do mikrofonu i jeho parťák Milan Moník, postavil se vedle něj a s úsměvem křikl. „Chtěl jsem říct, že mi je pětatřicet, mám lehký pupek a jsem ve čtyřce na světě.“
Postup do semifinále, v němž se Češi utkají s USA či Bulharskem, je skutečně velká věc. Vždyť poslední medaili na mistrovství světa získali tehdy je českoslovenští volejbalisté na turnaji v roce 1966, kdy doma brali zlato. „Upřímně někde tam vzadu jsem věřil, že bychom podobného úspěchu mohli dosáhnout, ale teď spíš moc děkuju rodině a všem, kteří nám přáli. Rodina v Čechách nám dodala sílu, abychom bojovali a dali do toho všechno,“ děkoval Moník.
Přitom vstup do utkání se víc povedl Íráncům, kteří se brzy ujali čtyřbodového vedení. Kouč Jiří Novák na to zareagoval time outem, při němž směrem k týmu apeloval: „Musíme být dobří na příjmu.“ Co řekl, to jeho mančaft udělal, přestože první sadu nakonec ztratil.
Od druhého setu se Češi výrazně zvedli. Nakopli motory a poté už byli k nezastavení. „Pro nás byl druhý set klíčový, protože kdybychom ho prohráli, bylo by těžké dohánět manko 0:2,“ uvědomoval si Bartůněk. „Furt jsme v turnaji, i když radost je samozřejmě obrovská. Ještě máme před sebou dva zápasy, takže tuto radost si asi užiju až po turnaji,“ zářil trenér Novák.