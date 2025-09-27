Češi porazili ve čtvrtfinále MS Írán a zahrají si o medaile! Svět drtí pupíci!

Pivní pupíky pořád nevyšly z módy! Volejbalisté s bříšky pod dresy na mistrovství světa na Filipínách ukázali, kde leží pupek světa: Vždyť Češi senzačně postoupili do semifinále! V něm sice prohráli s mladými hvězdami Bulharska, ale sen o medaili stále žije!
Co jsou zač hrdinové?
Na Filipíny odletěli, že si toho kromě jejich rodin a tisíců volejbalových nadšenců skoro nikdo ani nevšiml. Ale čeští reprezentanti na šampionátu strhli pozornost 10 milionů očí a fanoušci se teď seznamují s novými idoly!
Patrik Indra (27)
Být jako Jágr...
Tahoun českého mančaftu nosil ještě v dorosteneckém věku hokejový dres slavné Dukly Jihlava. Ale po zranění, kdy mu šlo o život, pověsil brusle na hřebík. „Mým idolem byl vždycky Jaromír Jágr,“ vyprávěl. No vida: Nyní jako volejbalový »Džegr« pobláznil národ!
Adam Zajíček (32)
Sport pro holky!
Brněnský odchovanec do puberty do míče jenom kopal. Jako fotbalista tvrdil: „Volejbal je sport pro holky!“ Jenže v 15 letech kouzlu odbíjené propadl taky – a nakonec se stal legendou Kladna! Pod vysokou síť přivedl i syna Adama.
Luboš Bartůněk (35)
Ovoce z ciziny
Nahrávač českobudějovického Jihostroje před časem vystřídal několik zahraničních klubů: „Česko už mě ubíjelo, v cizině jsem pookřál. Jsem rád, že jsem se na sklonku kariéry dostal ven a navíc sklízím ovoce.“ On sám dozrál v lídra národního družstva.
Milan Moník (37)
Žije s misskou
Smečař přeškolený na libero z klubu Lvi Praha vděčí úspěchu také domácí pohodě, kterou mu vytváří bývalá talentovaná volejbalistka a držitelka titulu vicemiss v soutěži krásy vysokoškolaček z roku 2010 Michaela. „Naše rodiny v Čechách nám dodaly sílu, abychom bojovali,“ děkoval.
Jan Galabov (29)
Koketoval s karatem
Smečař portugalského Sportingu má v rukou sílu, že by přeťal stoh cihel! „Před volejbalem jsem koketoval i s karatem, ale to mě moc nechytlo,“ prozradil pro denik.cz. Kromě manželky Katky miluje auta i motorky.
Antonín Klimeš (19)
Bacha, »komár«!
Benjamínek základní sestavy z týmu VK ČEZ Karlovarsko je přezdíván Komár. Podobně jako otravný hmyz jeho úspěšné bloky ještě teď bzučí v hlavě věhlasným soupeřům.
Lukáš Vašina (26)
Vychladlá sirka
Na palubovku ho přivedl jeho tatínek a trenér Lubomír. „Měl se mnou peklo, doma pak často vládla tichá domácnost. Byl jsem sirkou, kterou stačilo lehce škrtnout, a hned hořela,“ vzpomínal Vašina, mašina nad sítí. Ale teď už s chladnou hlavou veze Česko k »placce«!
