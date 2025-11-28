Vindahl myslí na reprezentaci: Jestli budu chytat takhle... A nadchnul polského novináře
PŘÍMO Z VARŠAVY | Střídají se u něj dva pohledy. Občas se na brankáře Petera Vindahla valí tvrdá a nekompromisní kritika, jindy zase absolutní chvála. Po čtvrteční výhře fotbalistů Sparty v Konferenční lize nad Legií Varšava (1:0) platí druhá varianta. „Pěkná výhra. Jsou to pro nás důležité body,“ uvedl dánský gólman. Bezprostředně po závěrečném hvizdu se u něj sbíhaly různé komplimenty.
Adam Ševínský ho označil za hráče utkání. „Pochválil bych ho, v první půli nás podržel,“ přiznal sparťanský obránce. V podobném duchu se vyjádřil také trenér Brian Priske. „Jo, trochu mě chválil, ale popravdě nic velkého,“ podotkl absolutně klidný Vindahl.
Kromě sparťanů nadchnul také jednoho z polských novinářů. Ten v prostoru pro pozápasové rozhovory obcházel české redaktory a ukazoval jim snímek, na kterém byla vyobrazena koza. „Víte, kdo to je?“ zeptal se s vážným výrazem ve tváři. „Gólman Sparty,“ odpověděl následně. Tím označil Vindahla za klíčového hráče letenského týmu.
Práci měl pouze v první půli, kdy čelil šesti střelám. Z toho mu statistici připsali dva reflexivní zákroky. Legia měla za zápas vstřelit 1,08 gólu. Ale vyšla naprázdno. „Byl to pro mě dobrý poločas,“ poznamenal Vindahl.
Nejlepší zásah předvedl už ve třinácté minutě po zaváhání Pavla Kadeřábka. Střela z pravé strany pokutového území letěla na zadní tyč, ale Vindahl míč vytáhnul. „Jsem rád, že má Peter zákroky a čisté konto,“ řekl Priske.
Vindahl vychytal třetí nulu za posledních deset zápasů. „Pro mě je důležité hlavně dobře chytat. Jestli to pak skončí čistým kontem, nebo ne, to nezáleží vždycky na mně. Samozřejmě nula je hezká, důležitá i pro tým, ale já se soustředím na svůj výkon,“ uvedl Vindahl.
Reprezentace? Proč ne
To se ve čtvrtek večer podařilo. Po zápase skotačil pod zaplněným sektorem hostů sparťanské fanoušky burcoval, oslavoval s nimi tříbodový zisk.
A když už se chystal opustit stadion, nasednout do klubového autobusu a vyrazit spolu s týmem na letiště, nastoupil do akce už jednou zmíněný polský novinář. A spustil: „Pro mě jste byl nejdůležitějším hráčem Sparty.“ Na to navázal otázkou, zda má Vindahl šanci se vrátit do dánské reprezentace a zabojovat o místo v kádru v případě účasti na mistrovství světa.
„Doufám v to. Je to zhruba rok, co mě naposledy nominovali, i tehdy jsem hrál za Spartu,“ vyprávěl Vindahl. „Tenkrát jsme byli v Lize mistrů, teď v Konferenční lize. Pokud ale budu předvádět takové výkony, proč bych se nemohl dočkat? To je vše, co pro to můžu udělat, zbytek záleží na trenérovi. Jestli budu hrát takhle, je to dobrý začátek,“ pokračoval gólman, který má starty v národním týmu pouze v mládežnických kategoriích. Za jednadvacítku odchytal čtyři zápasy.
Dánsko bude hrát o postup na světový šampionát v Americe v baráži. V semifinále se utká se Severní Makedonií, pokud vyhraje, narazí na vítěze z utkání Česka proti Irsku. Vindahl má momentálně konkurenci v Kasperu Schmeichelovi ze Celtiku, to je jednička. Dál byli naposledy v nominaci Filip Jörgensen z Chelsea a Mads Hermansen, jenž je náhradníkem ve West Hamu.
Peter Vindahl proti Legii (1:0)
Statistika
Hodnota
Odchytané minuty
96
Inkasované góly
0
Očekávané inkasované góly
1,08
Zákroky/reflexivní
6/2
Přihrávky/úspěšné
28/19
Zpětné přihrávky
6
Zdroj dat: Wyscout
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Samsunspor
|4
|3
|1
|0
|9:2
|10
|2
Štrasburk
|4
|3
|1
|0
|7:4
|10
|3
Celje
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|4
Šachtar
|4
|3
|0
|1
|8:5
|9
|5
Mainz
|4
|3
|0
|1
|4:2
|9
|6
Raków
|4
|2
|2
|0
|7:2
|8
|7
AEK Larnaka
|4
|2
|2
|0
|5:0
|8
|8
Jagiellonia
|4
|2
|2
|0
|4:2
|8
|8
KF Drita
|4
|2
|2
|0
|4:2
|8
|10
AEK Atény
|4
|2
|1
|1
|9:4
|7
|11
Sparta
|4
|2
|1
|1
|5:2
|7
|12
Vallecano
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|13
FC Lausanne
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|14
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|5:5
|7
|15
Universitatea Craiova
|4
|2
|1
|1
|3:3
|7
|16
Lech Poznań
|4
|2
|0
|2
|9:6
|6
|17
Fiorentina
|4
|2
|0
|2
|6:3
|6
|18
Crystal Palace
|4
|2
|0
|2
|6:4
|6
|19
Zrinjski
|4
|2
|0
|2
|7:8
|6
|20
AZ Alkmaar
|4
|2
|0
|2
|4:7
|6
|21
Omonia Nikósie
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|22
KuPS
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|23
Noah
|4
|1
|2
|1
|4:4
|5
|24
Rijeka
|4
|1
|2
|1
|2:2
|5
|25
Škendija
|4
|1
|1
|2
|2:4
|4
|26
Lincoln
|4
|1
|1
|2
|4:10
|4
|27
Kyjev
|4
|1
|0
|3
|6:7
|3
|28
Varšava
|4
|1
|0
|3
|3:5
|3
|29
Slovan Bratislava
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|30
Hamrun
|4
|1
|0
|3
|3:6
|3
|31
Häcken
|4
|0
|2
|2
|4:6
|2
|32
Breidablik
|4
|0
|2
|2
|2:7
|2
|33
Aberdeen
|4
|0
|2
|2
|3:10
|2
|34
Shelbourne
|4
|0
|1
|3
|0:4
|1
|35
Shamrock
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|36
Rapid Vídeň
|4
|0
|0
|4
|2:12
|0
- Osmifinále
- Play-off