Kapitán Čachotský: Snad bude móda chodit v Jihlavě na hokej. Slavil šipkou
Skončilo utkání, jeho spoluhráči už byli v kabině a on se vydal zpátky před kotlík fanoušků Dukly. Jejich miláček Tomáš Čachotský (43), něco jako Jaromír Jágr z Vysočiny, děkoval věrným šipkou k mantinelu. To už je tradice. „Dělám to většinou po vítězných zápasech,“ uvedl pro iSport po triumfu 4:3 ve Zlíně. Příště už by se měla Jihlava potkat s Berany ve své nové Horácké aréně.
V polních, bojových podmínkách se Dukla připravila na první vítězství v sezoně. „Trénujeme na staveništi,“ pousmál se hořce Tomáš Čachotský, už legendární útočník Jihlavy. Po porážce v Táboře jeden z favoritů Maxa ligy ve Zlíně zabral, na konci ubránil oslabení tři na šest. Proto byla na místě kapitánova oslava s příznivci, kteří vážili dvousetkilometrovou cestu.
Po prohře na ledě nováčka v Táboře bylo potřeba bodovat, co?
„Minulý zápas se nám nepovedl, udělali jsme strašně moc chyb. Teď už jich bylo míň. Tři body jsme potřebovali. Oslabení tři na šest už jsem zažil. Akorát je strašná škoda, že se necháme ke konci tak hloupě vyloučit. Tohle musíme do příště odstranit.“
Jak se brání ve třech proti šesti?
„Musíte hrát pozičně a ztížit jim střelu. Když je protihráčů jednou tolik, je těžké to ubránit bez střely. Ale máme super gólmana Maxe (Žukova), který to tam na konci chytil.“
Začínáte sezonu třinácti zápasy venku. To je na psychiku záhul…
„Vzhledem k tomu, že jsme tři roky jezdili do Pelhřimova, byli jsme jako by pořád venku, i když se tam o nás starali jako o vlastní. Jsme zvyklí. Věděli jsme, že to musíme nějak zvládnout. Jiná cesta není. Snažíme se tomu přizpůsobit a sbírat body. Teoreticky bychom měli být silnější než loni, ale zeptejte se mě po čtvrtině. Po dvou zápasech se to blbě hodnotí. Věřím, že budeme o trošku lepší a hrát nahoře. Teď máme podmínky takové, jaké jsou.“
Už vám v malé hale aspoň teče voda a můžete jít za toaletu?
„Naštěstí už jo. Žijeme de facto na staveništi, a ještě se stalo tohle. Tři dny to bylo docela šílené. Nic s tím neuděláme. Musíme se soustředit na hokej. Nejdeme do zápasu s tím, že nám někde nefunguje voda anebo něco jiného.“
Brzy se vám splní sen a zahrajete si v nové hale. Těšíte se?
„Snad už to nějak vyjde a zvládnu to. (úsměv) Uvidíme, jestli se to stihne otevřít pětadvacátého října proti Zlínu. Všichni bychom si to přáli. V neděli jsem se byl v nové hale podívat. Bude to krásné. Hlavně budeme doma. Věřím, že se v Jihlavě stane móda chodit na hokej. Strašně bych si to přál. Jako se to stalo dřív na Kometě. Chodilo tam jedenáct set lidí a dneska se skoro nedá sehnat permanentka.“
Co další motivace? Extraliga?
„Ježíšmarja! (vyděsí se) To je strašně moc hokeje. Teď chci jít fakt zápas od zápasu, posbírat s týmem co nejvíc bodů a jít do play off z dobré pozice. Snažím se o sebe starat. Když už vím, že se ta nová hala blíží, nemůžu to nechat jen tak.“
Ve Zlíně jste dřív krátce působil. Pořád je to pro vás prestižní duel?
„Líbilo se mi tady. Lidé drželi pohromadě. I když jsme na tom nebyli moc dobře, pořád chodili a povzbuzovali nás. Ještě dneska mi píšou na Vánoce esemesky, popřejeme si. Vzpomínám na to strašně rád. Zlín má skvělý mančaft, po dvou porážkách se odrazí.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|1
|1
|0
|0
|0
|6:1
|3
|2
Přerov
|1
|1
|0
|0
|0
|6:2
|3
|3
Tábor
|1
|1
|0
|0
|0
|6:3
|3
|4
Litoměřice
|1
|1
|0
|0
|0
|4:3
|3
|5
Vsetín
|1
|1
|0
|0
|0
|2:1
|3
|6
Jihlava
|2
|1
|0
|0
|1
|7:9
|3
|7
Kolín
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|7
Sokolov
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|9
Poruba 2011
|1
|0
|0
|1
|0
|2:3
|1
|9
Chomutov
|1
|0
|0
|1
|0
|2:3
|1
|11
Třebíč
|1
|0
|0
|0
|1
|3:4
|0
|12
Frýdek-M.
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|13
Pardubice B
|1
|0
|0
|0
|1
|2:6
|0
|14
Zlín
|2
|0
|0
|0
|2
|4:10
|0
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup