Předplatné

Dominantní Slavia. Zničila Porubu 8:0 a dál vládne Maxa lize. Krize Zlína nebere konce

Hokejisté Slavie dál vévodí Maxa lize
Hokejisté Slavie dál vévodí Maxa lizeZdroj: hc-slavia.cz
Hokejisté Zlína v derby se Vsetínem
Hráči Slavie se radují z gólu v utkání proti Táboru
Hokejisté Zlína v derby se Vsetínem
Brankáři Jaroslavu Pavelkovi se ve Slavii daří
Asistent trenéra Vsetína Michal Broš zažil premiéru na lavičce Vsetína
Hokejisté Slavie porazili rezervu Pardubic a vedou Maxa ligu o třináct bodů
Jihlavští hokejisté otevřením Horácké arény vstoupili do nové klubové éry, ale s porážkou
11
Fotogalerie
iSport.cz
Maxa liga
Vstoupit do diskuse (1)

Hokejisté Slavie ve 23. kole Maxa ligy rozdrtili Porubu 8:0 a po nejvyšším vítězství v sezoně mají v čele tabulky stále náskok devíti bodů před Litoměřicemi. Hattrick za Pražany nastřílel útočník Jiří Průžek. Zlín naopak pokračuje v trápení, doma padl 1:3 s Táborem a padl posedmé v řadě.

Litoměřice doma porazily 4:2 Přerov. Stadion zaznamenal třetí vítězství v řadě a navýšil svůj náskok na třetí Kolín na pět bodů.

Kolín prohrál 0:1 na ledě Sokolova a utrpěl druhou porážku ve třech dnech. Baník se díky druhé výhře z posledních tří zápasů odlepil ode dna tabulky.

Zlín nevyhrál už sedmý zápas v řadě. Nováčkovi Táboru doma podlehl 1:3 a v tabulce se propadl na 12. místo. Nový zlínský trenér Martin Janeček nezvítězil ani na třetí pokus.

Jihlava před skoro vyprodanými tribunami nové Horácké arény porazila Vsetín 3:2 po samostatných nájezdech. Dukla navázala na sobotní vítězství 6:1 nad Kolínem a bodově se na něj dotáhla. Navíc má dva zápasy k dobru. Vsetín prohrál potřetí za sebou.

Čtvrté vítězství za tři body z posledních pěti zápasů vybojoval Chomutov, který porazil 3:0 Třebíč a polepšil si na jedenácté místo. V říjnu přitom Piráti vyhráli jediné z deseti utkání.

Maxa Liga 2025/2026

LIVE
80Detail
LIVE
13Detail
LIVE Sam. nájezdy
32Detail
LIVE
13Detail
LIVE
10Detail
LIVE
42Detail
LIVE
03Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Slavia231531482:4652
2Litoměřice231312777:6243
3Kolín231113865:5638
4Jihlava211032654:4638
5Přerov23941957:5836
6Vsetín23574766:6533
7Tábor23824964:6532
8Třebíč23824954:6432
9Poruba 2011228221062:6430
10Frýdek-M.22814959:6130
11Chomutov22805953:6129
12Zlín237231154:6628
13Sokolov22472950:6728
14Pardubice B235421254:7025
  • Čtvrtfinále Play-off
  • Osmifinále Play-off
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (1)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů