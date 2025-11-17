Dominantní Slavia. Zničila Porubu 8:0 a dál vládne Maxa lize. Krize Zlína nebere konce
Hokejisté Slavie ve 23. kole Maxa ligy rozdrtili Porubu 8:0 a po nejvyšším vítězství v sezoně mají v čele tabulky stále náskok devíti bodů před Litoměřicemi. Hattrick za Pražany nastřílel útočník Jiří Průžek. Zlín naopak pokračuje v trápení, doma padl 1:3 s Táborem a padl posedmé v řadě.
Litoměřice doma porazily 4:2 Přerov. Stadion zaznamenal třetí vítězství v řadě a navýšil svůj náskok na třetí Kolín na pět bodů.
Kolín prohrál 0:1 na ledě Sokolova a utrpěl druhou porážku ve třech dnech. Baník se díky druhé výhře z posledních tří zápasů odlepil ode dna tabulky.
Zlín nevyhrál už sedmý zápas v řadě. Nováčkovi Táboru doma podlehl 1:3 a v tabulce se propadl na 12. místo. Nový zlínský trenér Martin Janeček nezvítězil ani na třetí pokus.
Jihlava před skoro vyprodanými tribunami nové Horácké arény porazila Vsetín 3:2 po samostatných nájezdech. Dukla navázala na sobotní vítězství 6:1 nad Kolínem a bodově se na něj dotáhla. Navíc má dva zápasy k dobru. Vsetín prohrál potřetí za sebou.
Čtvrté vítězství za tři body z posledních pěti zápasů vybojoval Chomutov, který porazil 3:0 Třebíč a polepšil si na jedenácté místo. V říjnu přitom Piráti vyhráli jediné z deseti utkání.
Maxa Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|23
|15
|3
|1
|4
|82:46
|52
|2
Litoměřice
|23
|13
|1
|2
|7
|77:62
|43
|3
Kolín
|23
|11
|1
|3
|8
|65:56
|38
|4
Jihlava
|21
|10
|3
|2
|6
|54:46
|38
|5
Přerov
|23
|9
|4
|1
|9
|57:58
|36
|6
Vsetín
|23
|5
|7
|4
|7
|66:65
|33
|7
Tábor
|23
|8
|2
|4
|9
|64:65
|32
|8
Třebíč
|23
|8
|2
|4
|9
|54:64
|32
|9
Poruba 2011
|22
|8
|2
|2
|10
|62:64
|30
|10
Frýdek-M.
|22
|8
|1
|4
|9
|59:61
|30
|11
Chomutov
|22
|8
|0
|5
|9
|53:61
|29
|12
Zlín
|23
|7
|2
|3
|11
|54:66
|28
|13
Sokolov
|22
|4
|7
|2
|9
|50:67
|28
|14
Pardubice B
|23
|5
|4
|2
|12
|54:70
|25
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup