Předplatné

ONLINE: Olomouc - Hradec 1:7. Východočeši demolují Hanou, řádí Klíma a Tamáši

Hradečtí hokejisté se radují z gólu
Hradečtí hokejisté se radují z góluZdroj: ČTK / Taneček David
Hradecký útočník Kevin Klíma zapisuje další gól v sezoně
Skvělý úvod Hradce v Plzni vyhnal z branky Jana Růžičku
Hradecký útočník Radovan Pavlík se raduje z gólu
Skvělý úvod Hradce v Plzni vyhnal z branky Jana Růžičku
Hradečtí hokejisté oslavují vítězství na Spartě
Hradecký brankář Stanislav Škorvánek u své branky
7
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Olomouc a Hradec Králové proti sobě stojí v dohrávce 23. kola hokejové Tipsport extraligy. Oba týmy jsou aktuálně v odlišném rozpoložení. Domácí Hanáci vyhráli jediný z posledních pěti zápasů a po porážkách v uplynulých dvou jim patří desáté místo. Mountfield už čtyři zápasy neztratil ani bod a aktuálně drží nejdelší vítěznou sérii v soutěži. V případě dalšího triumfu v normální hrací době se vrátí ze čtvrtého místa na druhé. Sledujte ONLINE přenos zápasu na iSportu.

Video placeholder
Oslavy 17. listopadu na hokeji v Olomouci • Daniel Fekets / Sport

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
17Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec221231668:5343
2Sparta2511311073:6440
3Pardubice221122769:5139
4Mountfield211040757:4438
5Brno221113762:5938
6Plzeň221023752:4537
7Liberec241104959:5837
8Vítkovice23932963:6235
9Č. Budějovice2310121067:6434
10Olomouc2310111151:5933
11K. Vary229121055:6131
12M. Boleslav238211247:5429
13Kladno237241057:6929
14Litvínov233211737:7414
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů