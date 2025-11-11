Předplatné

Alcaraz se výrazně přiblížil semifinále, na Turnaji mistrů otočil duel s Fritzem

Carlos Alcaraz na Turnaji mistrů otočil duel proti Tayloru FritzoviZdroj: ČTK / AP / Antonio Calanni
ČTK, iSport.cz
Tenis
Světová jednička Carlos Alcaraz ze Španělska porazil na tenisovém Turnaji mistrů 6:7, 7:5, 6:3 Američana Taylora Fritze a druhou výhrou se v Turíně výrazně přiblížil semifinále. Jistotu postupu získá šestinásobný grandslamový šampion v případě, že ve večerním duelu skupiny Jimmyho Connorse porazí Australan Alex de Minaur domácího debutanta Lorenza Musettiho.

Alcaraz má také díky tvrdě vybojovanému triumfu na dosah setrvání na tenisovém trůnu. Pokud dokáže v Turíně zvítězit alespoň ještě jednou, vyhraje přetahovanou s italským rivalem Jannikem Sinnerem o pozici světové jedničky na konci roku.

Zápas mezi vítězi úvodních duelů trval téměř tři hodiny i díky 70 minut dlouhému prvnímu setu, který získal po výhře 7:2 v tie-breaku Fritz. Další dvě sady rozhodl vždy jediný Alcarazův brejk: ve druhém setu ve dvanáctém gamu na 7:5 a v rozhodující sadě na 4:2. Loňský finalista Fritz tak navzdory dobrému úvodu druhou výhru nepřidal a o semifinále bude muset bojovat v posledním zápase skupiny proti De Minaurovi.

Turnaj mistrů v Turíně:

Dvouhra:

Skupina Jimmyho Connorse:
Alcaraz (1-Šp.) - Fritz (6-USA) 6:7 (2:7), 7:5, 6:3.

1.Alcaraz2204:12
2.Fritz2113:21
3.De Minaur1010:20
4.Musetti1010:20

Čtyřhra:

Skupina Petera Fleminga:
Bolelli, Vavassori (7-It.) - Granollers, Zeballos (3-Šp./Arg.) 7:6 (7:4), 6:4.

1.Bolelli, Vavassori2204:02
2.Granollers, Zeballos2112:31
3.Krawietz, Pütz1011:20
4.Glasspool, Cash1010:20

