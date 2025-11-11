Alcaraz se výrazně přiblížil semifinále, na Turnaji mistrů otočil duel s Fritzem
Světová jednička Carlos Alcaraz ze Španělska porazil na tenisovém Turnaji mistrů 6:7, 7:5, 6:3 Američana Taylora Fritze a druhou výhrou se v Turíně výrazně přiblížil semifinále. Jistotu postupu získá šestinásobný grandslamový šampion v případě, že ve večerním duelu skupiny Jimmyho Connorse porazí Australan Alex de Minaur domácího debutanta Lorenza Musettiho.
Alcaraz má také díky tvrdě vybojovanému triumfu na dosah setrvání na tenisovém trůnu. Pokud dokáže v Turíně zvítězit alespoň ještě jednou, vyhraje přetahovanou s italským rivalem Jannikem Sinnerem o pozici světové jedničky na konci roku.
Zápas mezi vítězi úvodních duelů trval téměř tři hodiny i díky 70 minut dlouhému prvnímu setu, který získal po výhře 7:2 v tie-breaku Fritz. Další dvě sady rozhodl vždy jediný Alcarazův brejk: ve druhém setu ve dvanáctém gamu na 7:5 a v rozhodující sadě na 4:2. Loňský finalista Fritz tak navzdory dobrému úvodu druhou výhru nepřidal a o semifinále bude muset bojovat v posledním zápase skupiny proti De Minaurovi.
Turnaj mistrů v Turíně:
Dvouhra:
Skupina Jimmyho Connorse:
Alcaraz (1-Šp.) - Fritz (6-USA) 6:7 (2:7), 7:5, 6:3.
|1.
|Alcaraz
|2
|2
|0
|4:1
|2
|2.
|Fritz
|2
|1
|1
|3:2
|1
|3.
|De Minaur
|1
|0
|1
|0:2
|0
|4.
|Musetti
|1
|0
|1
|0:2
|0
Čtyřhra:
Skupina Petera Fleminga:
Bolelli, Vavassori (7-It.) - Granollers, Zeballos (3-Šp./Arg.) 7:6 (7:4), 6:4.
|1.
|Bolelli, Vavassori
|2
|2
|0
|4:0
|2
|2.
|Granollers, Zeballos
|2
|1
|1
|2:3
|1
|3.
|Krawietz, Pütz
|1
|0
|1
|1:2
|0
|4.
|Glasspool, Cash
|1
|0
|1
|0:2
|0