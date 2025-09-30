Předplatné

Minář do Pardubic? Je to ve hře, spojení s Pražákem napovídá. Možná náhrada v Baníku

Vedle posil do kabiny, nového trenéra se podle všeho v Pardubicích řeší také zesílení vedení klubu. Sportovní úsek by mohl zmasivnit chlap s horou zkušeností a také s velkými úspěchy v minulé sezoně. Majitel klubu Karel Pražák si podle informací deníku Sport myslí na služby Ladislava Mináře, který se rozchází se Sigmou Olomouc.

V posledním ročníku ligy byl u průniku mužstva Tomáše Janotky do elitní šestky, zapojení odchovanců do prvního mužstva, ale především u druhé trofeje, kterou Olomouc v historii získala.

V půlce května na domácím Andrově stadionu Sigma po doslova frenetickém výkonu smetla Spartu. Zaválel zejména šikula Filip Zorvan, autor dvou branek.

Ladislav Minář si triumf užíval jako sportovní manažer. Po necelých pěti měsících je sice na klubovém webu stále veden v této funkci, ale v současnosti se řeší jeho rozchod s klubem, v němž působil více než jedenáct let.

Jeho konec, který byl po příchodu nových majitelů vedených miliardářem Pavlem Hubáčkem tak nějak očekávaný, stvrdila ostuda v poháru. Na hřišti divizních Nových Sadů, tedy v jedné z olomouckých čtvrtí, padla skvadra Tomáše Janotky v minulém týdnu 2:3. „To je fotbal, to je sport. Jeden rok jste fantastičtí, předvedete neuvěřitelnou jízdu, a druhý rok najednou prostě vypadnete,“ vykládal po blamáži hlavní trenér.

On u týmu zůstal, Minář končí. Je tedy logické, že se objevují zájemci. Funkcionář má přes své osobité vystupování v branži silnou pověst. Nejdříve však musí zaklapnout partnerství se Sigmou. „Mám stále smlouvu v Sigmě. To je vše,“ napsal.

Nahradit by ho mohl podle informací Sportu

