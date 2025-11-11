Předplatné

MS do 17 let: Česko – USA 0:1. Prohra po boji. Mladíci i tak postoupili do play off

Český záložník Hugo Sochůrek v souboji s americkým soupeřem
Český záložník Hugo Sochůrek v souboji s americkým soupeřemZdroj: x.com/@ceskarepre_cz
Čeští fotbalisté do 17 let se chystají na start zápasu na mistrovství světa
Útočník Adam Novák nastupuje do utkání mistrovství světa hráčů do 17 let
Základní jedenáctka české fotbalové reprezentace do 17 let pro zápas s USA
Trenér Pavel Drsek před odletem na MS U17 v Kataru
Čeští fotbalisté v závěrečném utkání základní fázi na mistrovství světa hráčů do 17 let sice prohráli 0:1 s výběrem USA, i tak ale postoupili do vyřazovací části turnaje v Dauhá. Zásluhou úvodní výhry 6:1 nad Tádžikistánem míří Češi do play off ze třetího místa. Mladíci pod vedením kouče Pavla Drska proti favoritovi skupiny I svedli vyrovnaný boj, dostali se i do několika zajímavých šancí. Nicméně Američanům stačil jeden brejk v závěru druhého poločasu. Díky trefě Mathise Alberta ovládli skupinu bez ztráty jediného bodu.

Čeští fotbalisté po porážce 1:2 s Burkina Fasem nebodovali podruhé za sebou, naopak Američané zůstali stoprocentní. Jediný gól utkání vstřelil v 78. minutě Albert, jenž zakončil brejk obstřelem na zadní tyč.

Světového šampionátu fotbalistů do 17 let se poprvé účastní 48 mužstev. Do play off projdou z každé čtyřčlenné skupiny dva týmy a osm nejlepších celků ze třetích míst. Důležité je tedy i skóre, které si Češi nahráli úvodní výhrou 6:1 nad Tádžikistánem. Ten v úterý podlehl 0:2 druhému celku konečné tabulky Burkina Fasu.

KonecLIVE
01

Konečná tabulka skupiny I

1.USA33004:19
2.Burkina Faso32014:26
3.Česko31027:43
4.Tádžikistán30032:100

