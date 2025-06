Triumf Sparty a překvapení! Kubík na Planeo Cupu vzpomínal, jak hrál za Lázně Bohdaneč

Sparta má další zlato, druhé skončily Okříšky… Říkáte si: Kdo? A přesně o tom je Planeo Cup. Mladí fotbalisté z dvoutisícového městyse na Vysočině, jehož muži nastupují v krajském přeboru, potrápili obry. Ve finálovém turnaji Poháru mládeže FAČR v kategorii hráčů do osmi let nechali za sebou o mnoho větší kluby, jakými jsou Zbrojovka, Slovácko, ostravský Baník nebo Slovan Liberec. Vše přímo v Lázních Bohdaneč sledoval bývalý reprezentant Luboš Kubík.

Není náhoda, že se o víkendu na Planeo Cupu objevil právě bývalý reprezentant, který si vyzkoušel i angažmá ve Fiorentině, Norimberku nebo Chicagu Fire. „Prožil jsem tady dva roky fotbalového života,“ vzpomínal na angažmá v Lázních Bohdaneč, které se v 90. letech protlačily do první ligy.

„Vracel jsem se sem po angažmá v Německu a dával si do kupy koleno. Našel jsem tady super partu kluků, se kterými jsem dříve hrával třeba ligu dorostu v Hradci Králové,“ líčil Kubík. „No a můj strýc to chtěl dotáhnout daleko a vysoko, což se i povedlo,“ pokračoval dnes 61letý muž.

Ta doba je dávno pryč. Po letech se z Lázní Bohdaneč stal regionální klub, jejich tým byl na Planeo Cupu devátý. „Velký cíl byl dostat se do krajských soutěží, což jsme si splnili,“ řekl o aktuální situaci v klubu jeho předseda David Martínek. „Ale priorita je mládež, a to od roku 2011, kdy jsme se znovu jako klub probudili. Deset let tu bylo temno a z mládeže máme velikou radost,“ doplnil.

Trofej pro vítěze se však objevila potřetí v tomto ročníku Planeo Cupu v rukou sparťanů. Jejich radost si natočil na telefon také Jan Koller, ambasador projektu a bývalý útočník letenského klubu. Velká pozornost směřovala i na mladíky z Okříšek.

Už začátek turnaje sliboval velké překvapení. Okříšky společně se Spartou a Slováckem zvládly základní skupinu suverénním způsobem a s plným bodovým ziskem postoupily do Zlaté skupiny. Letenští si udrželi stoprocentní bilanci i v závěrečné fázi a došli si pro další prvenství.

A hráči Okříšek? Dál zatápěli silnějším – porazili Liberec, Baník, Chrudim a Zbrojovku Brno, které nasypali deset gólů. A tak si sáhli na stříbro, Brno skončilo na třetím místě.

„Po loňské zkušenosti pro nás byla výzva být součástí tak parádní akce. Se vším jsme si před rokem poradili a byli docela i chváleni. To nás hrozně těšilo,“ pochvaloval si předseda Martínek.

Z akce byl nadšený také Kubík. „Vyrůstal jsem ve Spartaku Choceň, což je odtud daleko asi padesát kilometrů,“ líčil. „Ale my jsme měli škváru. Dnešním klukům závidím, mají hezké travnaté hřiště, nádherné kopačky, nádherné dresy a obrovský zájem lidí. Je tu strašně moc diváků, rodičů. To za nás takhle nebylo,“ zavzpomínal čtvrtfinalista mistrovství světa v roce 1990.

Závěrečný finálový turnaj Poháru mládeže FAČR Planeo Cupu obstarají týmy v kategorii U9. Ve dnech 7. a 8. června se o poslední letošní trofej bude hrát ve Vysokém Mýtě.

Planeo Cup (U8) 1. místo AC Sparta Praha 21 bodů 2. SK Huhtamaki Okříšky 15 3. FC Zbrojovka Brno 13 4. 1. FC Slovácko 10 5. FC Baník Ostrava 7 6. 1. SK Prostějov 7 7. FC Slovan Liberec 4 8. MFK Chrudim 3

Nejlepší hráč: Štěpán Kotrba (SK Huhtamaki Okříšky)

Nejlepší střelec: Ondřej Kis (FC Písek)

Nejlepší brankář: Tungul Mete Elias (SK Sigma Olomouc)