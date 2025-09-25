Oktagon se ohradil proti problémovému „Neandrtálci“. Ten reaguje: Zrušte mi smlouvu!
Jsme na dobré cestě k dohodě. To znělo z Oktagon v posledních pár dnech v reakci otázky ohledně rozkolu s novopečenou německou hvězdou Frédérickem Vosgrönem. Ten kvůli dílčímu nedorozumění na turnaji ve Frankfurtu, který proběhl minulou sobotu, pohrozil koncem v organizaci. Oktagon vydal prohlášení k situaci, vzápětí se dočkal šokující reakce. „Zrušte mi smlouvu. Mám mnoho organizací, které chtějí, abych u nich bojoval a jednají se mnou lépe," napsal Němec přezdívaný „Neandrtálec“ na Instagram.
Podrobnosti připravujeme.