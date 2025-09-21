Němec hrozí Oktagonu koncem: Jednají se mnou jak s h*vnem. Co ho tak vytočilo?
Nová hvězda MMA německé scény v sobotu na turnaji ve Frankfurtu zaznamenala druhé vítězství v černo-žluté stáji. Ještě v kleci Frederic Vosgröne lákal na svůj další mač příští měsíc. O hodinu později na tiskové konferenci si ale hodně postěžoval na zacházení v Oktagonu a pohrozil, že se na jeho půdě znovu nepředstaví. „Nevím, jestli chci bojovat v organizaci, která se mnou jedná jak s h*vnem pokaždé, kdy zápasím,“ prohlásil bijec přezdívaný „Neandrtálec“. Podle zdrojů z místa jej pobouřilo, že jeho přítelkyni organizátoři nevpustili do šatny.
Zápas budované superstar Frederica Vosgröneho s Brazilcem Fabiem Moraesem proběhl dle předpokladů dominantní výhrou. Po očekávané demolicí v prvním kole však Němec jednoznačně překvapil skandálním pozápasovým vyjádřením, v němž zasadil vedení Oktagonu ránu pod pás.
Vosgröne díky Oktagonu vystřelil. Z neznámého borce se stala mezinárodní hvězda. Na sociálních sítích se například enormní rychlostí rozšířil ústřižek z předchozího zápasu, kdy se nechal táhnout soupeřem přes celou klec, když se mu německý blonďák urputně držel za nohy. K pěti tisícům sledujících, které měl před zápasem na Instagramu, se pak během několika týdnů přidalo nových půl milionu.
Němec se údajně začal považovat za hvězdu, která si může diktovat vysoce nadstandardní podmínky. Podle informací deníku Sport stálo za bouřlivým výstupem na tiskové konferenci něco jiného než zvláštní požadavky nebo snad dohady kvůli smlouvě.
Když byl Vosgröne po boji na cestě z klece do šaten, ještě na ploše se potkal se svou partnerkou. Ta si mu údajně hned po gratulaci postěžovala, že ji organizační tým nevpustil za ním do šatny a zákulisí. Bijec přezdívaný „Neandrtálec“ se dle očitých svědků v tu ránu velice rozčílil a hněv se v něm držel až do tiskové konference.
„Zápas vyšel dobře. Nemůžu být ale až moc nadšený. Nevím, jestli zůstanu (v organizaci), protože se mi tu nedostává nejlepšího zacházení. Nevím, zda mě uvidíte (18. října) v Kolíně,“ pronesl viditelně podrážděný Vosgröne.
„Nevím, jestli ještě v Oktagonu budu dál zápasit. Nevím, jestli chci bojovat v organizaci, která se mnou jedná jak s h*vnem pokaždé, kdy zápasím nebo navštívím turnaj jako divák,“ prohlásil bijec s přezdívkou Neandrtálec. „Musíme v příštích dnech dojít ke shodě. To je vše, co k tomu řeknu.“
Na slova Ondřeje Novotného si ani nepočkal. Zvedl se a teatrálně z tiskové konference odkráčel. „Nevím, jak na to reagovat. Zaznamenal jsem, že prý nastaly nějaké potíže s Freddyho přítelkyní. Upřímně vůbec nevím, co se děje,“ žasl český promotér. Více se k události zatím nevyjádřil.
Podobně skandální vyjádření by ve většině případů znamenalo trest nebo přímo vypovězení smlouvy. Vosgröne je mediálně natolik silný a Oktagon ho doposud budoval jako svou novou hvězdu, až se zdá scénář vyhazovu jako nepravděpodobný. Němec v posledních týdnech několikrát vystoupil proti organizaci. Nejprve si postěžoval, že jeho přítelkyně na akci v Edenu nedostala lahev vody, načež přišel jako VIP host na akci konkurenční MMA značky FNC, která se nově pokouší prorazit v Německu.