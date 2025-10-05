Derby coby souboj manželek Haraslína a Provoda: Lídři? Doma velíme my!
Oba mají kouzelnou pravačku, jsou tahouni pražských »S«. Lukáš Haraslín (29) a Lukáš Provod (28) by dnes měli při derby (18:30, Oneplay Sport 1) opět řádit. Jsou ale lídry i doma?!
Při fotbale se pořádně vyblbnou, pak dorazí celí vyšťavení domů, kde je opečovávají jejich krásné ženušky. Haraslínova Nikol i Provodova Petra jsou jejich bezpečným přístavem. Vrbami, rádkyněmi, chůvami. A dost možná i velitelkami!
Ještě jednou a uvidíš!
„Jsi normální? Ještě zařveš a vypojím ti kabel od televize. Máš malé děti, tak nehuč,“ napomenula jednou Nikol při sledování fotbalu Lukáše, který to na sebe práskl na sítích. Svou choť by ale za nic nevyměnil. „Niki je velká kočka. Krásná a pečující žena, co skoro všechen čas tráví s dětmi,“ ocenila ji i jeho matka Mária.
A idylka panuje i u Provodů. „Studovali jsme spolu bakaláře na ekonomické fakultě. Já hrála volejbal, Luky fotbal a v jednu chvíli jsme byli oba zranění. Tak jsme jezdili na výlety a zjistili, že nám je spolu moc dobře,“ zamrkala Petra, kterou lídr Slavie musel nejdřív dobývat.
Při posledním střetu »S« jí ani Nikol ale do smíchu moc nebylo. Jejich manželé šli z placu předčasně, Haraslín se dokonce zranil. Tentokrát se oba mohou ve středu hřiště premiérově potkat s kapitánskými páskami na rukou. Který z nich bude po zápase jásat a dostane od své krásky vítěznou pusu?
Oslavenec Rosický: Výhra k narozkám?
To je pořádně nabušený víkend! V sobotu oslavit 45. narozeniny, v neděli pak vyrazit na největší zápas podzimu. Tomáš Rosický se v roli sportovního ředitele Sparty bude zase nervovat, aby rudí zápas s úhlavním rivalem zvládli. A bude doufat, že k polokulatinám dostane ten nejkrásnější dárek!