Mistryně světa v atletice Zuzana Hejnová: Nový život v pekárně!
Těžší než upéct foccaciu či uválet těsto na pizzu... Bývalá překážkářka Zuzana Hejnová (38), která po kariéře provozuje s manželem kousek za Prahou italskou pekárnu, si vyzkoušela, jaké to je zavázat si tkaničky na tretrách jednou rukou, což musí denně absolvovat paraatletka Tereza Jakschová (30).
A že to byl opravdový boj, možná větší, než zažívala na tartanu v době své největší slávy, potvrdila sama česká čtvrtkařka. „Pro zdravého člověka je to až nepředstavitelné, jak náročné jsou i ty obyčejné doprovodné věci hendikepovaných sportovců. Terka, ale i všichni ostatní mají můj velký obdiv,“ smekla Hejnová, která souboj v zavazování bot jednou paží prohrála na celé čáře.
„Terezu znám dlouho. Považuji ji za naši nejlepší paralympioničku. Vždyť ona běhá tak skvělé časy, jako by byla úplně zdravá,“ nešetřila Zuzana chválou na účet Jakschové, kterou pak provedla tréninkovým cyklem. „Já jsem se bez té ruky už narodila, takže mi nepřijde nic extra umět si zavázat tkaničky nebo udělat culík jednou rukou,“ vysvětlila skromně česká parasprinterka na 100 a 200 metrů.
„Všechny tyhle fígle mě učili rodiče, kteří mě podporují na všech závodech,“ dodala Jakschová, která v neděli běžela rozběh na stovce při mistrovství světa v Indii.
O byznysu s moukou
Láska k italské a středomořské kuchyni nechala jedno brzké ráno před snídaní Zuzaně a jejímu manželu Markovi vnuknout nápad založit si vlastní italskou pekárnu. „Téměř dva roky provozujeme pekárnu v Hostivicích. Vozíme mouku přímo z Itálie a musím zaťukat, že se podniku daří,“ líčila v rozhovoru pro Blesk. Je tedy čas na expanzi? „To se uvidí, uvažujeme nad franšízami. Zatím ale máme jednu výrobnu s prodejnou. A také rozvážíme zboží i do kaváren a restaurací,“ dodala hrdě.