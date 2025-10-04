Sparťanky ovládly derby. Slavii bez Svitkové porazily 4:1 a pokračují bez ztráty
Fotbalistky Sparty vyhrály první derby pražských „S“ v sezoně nad Slavií 4:1 a vedou první ligu před městským rivalem už o pět bodů. Ve šlágru sedmého kola se sice jako první gólově prosadila mistrovská Slavia, ale domácím se navzdory herní převaze soupeře povedl ještě do přestávky obrat a po změně stran přidaly další dva góly. Derby mezi Spartou a Slavií má o tomto víkendu na programu i mužská nejvyšší soutěž, prestižní duel se uskuteční v neděli na Letné.
Slavii od konce srpna chybí opora Kateřina Svitková, která v pátek oznámila prostřednictvím klubu přerušení kariéry kvůli těhotenství. Porážka od Sparty byla pro obhájkyně titulu už druhá ztráta v sezoně po zářijové remíze 1:1 na hřišti Slovácka.
Na Proseku ve prospěch červenobílých otevřela skóre slovenská záložnice Tamara Morávková, ale v závěrečné pětiminutovce první půle obstaraly obrat Franny Černá a její americká spoluhráčka z útoku Elizabeth Ospecková. Po změně stran se prosadila i další Američanka ve sparťanském dresu Tori Hansenová a skóre završil nešťastný vlastní gól slávistické brankářky Vanesy Jílkové, která zachytila vysoký centr, ale míč jí vyklouzl a srazila si ho do sítě.
„Dali jsme brzy gól, ale možná jsme zbytečně vyklidili pole. Rozhodly (slepené góly) tři minuty do půle, kdy nás to položilo,“ žehral slávistický kouč Jiří Vágner.
Sparťanky i v minulé sezoně první ligové derby vysoko vyhrály (5:1), z dalších tří už ale vytěžily jen bod při celkovém skóre 1:9 a neuspěly ani ve finále poháru. „Když jsem v létě přišel, hráčky byly po jarních porážkách dole. Teď jsou zpátky, řekl bych. Ukázaly, že se mohou se Slavií měřit, a dnes to byl dobrý krok, byť sezona je dlouhá,“ řekl rakouský kouč Michal Steiner, jenž zatím v lize zažívá s týmem pouze vítězství.