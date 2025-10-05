Derby podle expertů: Víc fotbalu než války. Rozdílový Rrahmani i progresivní Provod
Zraky české fotbalové obce směřují k nedělnímu duelu na Letné, kde Sparta vyzve Slavii. Deník Sport a web iSport se zeptaly vybraných expertů, jak derby dopadne a kdo bude rozdílovým hráčem v utkání podzimu. V roli mírného favorita je podle jejich názorů díky lepší formě a domácímu prostředí tým kouče Briana Priskeho. Většina z nich rovněž očekává spíš opatrnější zápas plný soubojů. Duel by měl nejvíc sednout sparťanskému útočníkovi Albionu Rrahmanimu.
1. Jak derby dopadne?
2. Kdo může být rozdílovým hráčem?
Petr Ruman
- bývalý útočník, trenér, expert Sportu
1. Utkání skončí smírem
„Derby je vždycky ošemetné, hodně o bojovnosti, o hlavě, o nasazení. Byl bych rád, aby v zápase nebylo tolik emocí a převládala fotbalová kvalita. Myslím si, že utkání skončí smírem. Líbí se mi výsledek 1:1. Ale moje tipy nejdou brát úplně vážně, většinou to dopadne jinak.“
2. Rozhodnou šestnáctky
„Osobně bych to nespecifikoval na jednoho hráče. Podle mě se bude rozhodovat v obou šestnáctkách, čili zcela zásadní bude kvalita a síla bránících hráčů ve vlastních boxech a z druhé strany kvalita a síla útočníků v zakončení. Nevyberu tedy jednoho hráče, ale týmové chování v nejnebezpečnějších zónách. To bude faktor X.“
Stanislav Levý
- trenér a expert Sportu
1. Přikláním se k remíze
„Očekávám klasické derby se spoustou osobních soubojů, určitě bude zase hodně emocí. Sparta hraje v dobré formě, má výhodu domácího prostředí. Hodně záleží na zdravotním stavu hráčů Slavie, kdo bude k dispozici, měli určité problémy. V tipu na výsledek se spíš přikláním k remíze.“
2. Budu zvědavý na Chama
„Oba mančafty mají v ofenzivě hráče schopné rozhodovat utkání. Ve Spartě je skoro jedno, kdo nastoupí: Haraslín, Birmančevič, Rrahmani, Kuchta. Slavia má zase Kušeje ve velmi dobré formě. Hodně budu zvědavý na Chama, pokud nastoupí. Nevím, zda je schopný odehrát 90 minut, ale zajímalo by mě, jak si s derby poradí.“
Jakub Rada
- bývalý záložník Sparty
1. Sparta má sebevědomí
„O malinko víc věřím Spartě. Hraje doma, což je v derby vždycky velká výhoda, a hlavně má aktuálně daleko lepší formu a daří se jí teď výsledkově i herně. Mužstvo má větší jistotu a sebevědomí a momentálně je o krok napřed. Proto tipuju vítězství Sparty.“
2. Derby sedne Rrahmanimu
„Rozdílovým hráčem by mohl být Albion Rrahmani. Derby je typ zápasu, kde se často rozhoduje jedním momentem, a on je přesně ten typ útočníka, který takový okamžik umí vytvořit. Myslím, že právě jemu by atmosféra a charakter utkání mohly sedět.“
Jakub Podaný
- bývalý hráč Sparty, televizní expert
1. Defenzivní derby
„Očekávám zápas defenzivnějšího charakteru, nepadne moc gólů, týmy se dobře znají. Oba týmy mají hráče s nadstandardním zakončením, které může soupeře překvapit, ačkoliv sportovní forma a domácí prostředí hovoří v tomto derby spíše pro Spartu.“
2. Progresivní Provod
„Na straně Slavie to může být Lukáš Provod, který dokáže odehrát velmi dobré zápasy, i když se třeba týmu nedaří. Bere na sebe zodpovědnost a má velké množství progresivních běhů, což vždy pomáhá k vytvoření přečíslení. U Sparty volím střelecké dispozice Albiona Rrahmaniho. Jeho seskakování mezi řady může způsobit chaos ve slávistické defenzivě.“
David Kobylík
- bývalý záložník, expert Sportu
1. Víc fotbalu než války
„Sparta je výsledkově rozjetá a docela se jí daří. Po návratu Priskeho se dostala do stavu, v jakém byla před jeho odchodem. Slavii se také daří, ale zatím to není ten válec z minulé sezony. Určitě to bude zajímavý zápas a já tentokrát očekávám víc fotbalu než války, i když i ta k tomu patří.“
2. Zajímavý Mercado
„Určitě Kušej. Je fantastický jeden na jednoho a stále nejsem přesvědčený o pevnosti obrany Sparty. On toho dovede využít výbornou technikou a tahem na branku. U Sparty je těžší říct konkrétní jméno, tam je hlavní znovu nabrané sebevědomí. Hodně se mi líbí jejich křídelní hráči, zajímavý určitě může být Mercado.“
Jaroslav Černý
- bývalý záložník Slavie
1. Věřím Slavii
„Obě mužstva za sebou mají pohárová utkání, což může mít vliv. Ani jeden nebude chtít prohrát, takže oba týmy budou hrát hlavně zezadu a bude to víc o bojovnosti než o fotbale, ale rád bych se spletl. Hodně důležité bude, kdo vstřelí první branku. Já jako slávista věřím, že vyhraje 2:1.“
2. Fyzická síla Chorého
„Já doufám, že to bude Tomáš Chorý. Jeho výška a fyzická síla by mohly na stopery Sparty platit. V týdnu odehrál jen poločas, takže bude odpočatý a mohl by rozhodnout. Na druhé straně se mi líbí hlavně Birmančevič s Haraslínem. Hodně bude záležet na tom, jak je Slavia dokáže pohlídat.“